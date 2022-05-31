Падіння гривні неминуче? Аналітик дав прогноз курсу долара на червень — Finance.ua

Падіння гривні неминуче? Аналітик дав прогноз курсу долара на червень

Вчора 14:00 — Валюта

Падіння гривні неминуче? Аналітик дав прогноз курсу долара на червень

Незважаючи на тимчасове зміцнення української національної валюти до американського долара, його курс знову може підскочити, оскільки для цього є певні причини.

Про те, чому гривні неминуче загрожує девальвація, розповів аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак.

За його словами, на валютному ринку очікуються неспокійні дні, а вартість гривні дуже коливатиметься. Зокрема, у період з 30 травня до 5 червня можна буде побачити долар за ціною від 36 до 38 гривень.

Багато в чому така нестабільність диктуватиметься високою спекулятивністю ринку.

Також він зазначив, що зміцнення гривні відбулося після скасування частини обмежень з боку НБУ, проте зараз існує більше причин для того, щоб українська національна валюта просідала відносно долара, а не зростала.

Серед причин зміцнення долара:

дефіцит бюджету;

затримки соцвиплат;

продовження бойових дій;

скорочення фінансової допомоги;

відтік інвестицій.

До того ж, панічні настрої в українському суспільстві ретельно підігріваються валютними спекулянтами, через що попит на долар не падає.

Інший фінансовий аналітик Борис Кушнірук стверджує, що найближчим часом, приблизно до середини червня, не варто чекати різких змін курсу долара.

«Об’єктивних факторів для зростання курсу долара сьогодні немає — повертається все більше людей, які привозять валюту, і вона піде в обіг. Потреби у населення в основному, як і раніше, невеликі, а значить попит з боку імпортерів, не рахуючи постачальників критичних ресурсів на кшталт палива, зростати не повинен. Немає необхідності населенню купувати валюту про запас», — говорить про відсутність передумов для зростання курсу долара аналітик.

Загалом, на його думку, до середини червня курс готівкового долара коливатиметься в межах коридору 36-37 гривень.

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