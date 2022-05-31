Падіння гривні неминуче? Аналітик дав прогноз курсу долара на червень — Finance.ua

Багато в чому така нестабільність диктуватиметься високою спекулятивністю ринку.
Також він зазначив, що зміцнення гривні відбулося після скасування частини обмежень з боку НБУ, проте зараз існує більше причин для того, щоб українська національна валюта просідала відносно долара, а не зростала.
Серед причин зміцнення долара:
дефіцит бюджету;
затримки соцвиплат;
продовження бойових дій;
скорочення фінансової допомоги;
відтік інвестицій.
До того ж, панічні настрої в українському суспільстві ретельно підігріваються валютними спекулянтами, через що попит на долар не падає.
Інший фінансовий аналітик Борис Кушнірук стверджує, що найближчим часом, приблизно до середини червня, не варто чекати різких змін курсу долара.
«Об’єктивних факторів для зростання курсу долара сьогодні немає — повертається все більше людей, які привозять валюту, і вона піде в обіг. Потреби у населення в основному, як і раніше, невеликі, а значить попит з боку імпортерів, не рахуючи постачальників критичних ресурсів на кшталт палива, зростати не повинен. Немає необхідності населенню купувати валюту про запас», — говорить про відсутність передумов для зростання курсу долара аналітик.
Загалом, на його думку, до середини червня курс готівкового долара коливатиметься в межах коридору 36-37 гривень.
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