Падіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росії — Finance.ua

Падіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росії

Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Падіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росії

Кожна пʼята російська компанія зі сфери малого бізнесу скоротила або відправила у відпустку співробітника на тлі кризи після початку війни рф проти України.

Про це свідчить опитування, проведене сервісом «Актіон Бухгалтерія» на прохання російського Forbes.

Згідно з його результатами:

близько 11% компаній звільнили або відправили до простого менше 10% штату;

6,3% компаній — від 10% до 30% працівників;

2,8% — від 50% до 100%;

37,5% опитаних повідомили, що протягом останнього місяця втрачають виручку і клієнтів;

19% — втрачають постачальників.

У 31,2% компаній виторг із кінця лютого впав на 10-25% від показників попереднього місяця, у 29% виручка — на 25-50%, у 13,7% — більш ніж на 50%, а 3,5% заявили, що призупинили роботу.

Близько 23% компаній кажуть, що їхня виручка не змінилася або зросла. Майже кожна пʼята компанія — 17,5% — вимушено скорочують витрати, 6,7% — змінюють логістику.

В опитуванні взяли участь близько 300 представників російського малого та середнього бізнесу (85,6% опитаних — із чисельністю співробітників до 100 осіб) із сфер послуг, оптової та роздрібної торгівлі, виробництва, будівництва та ін. Опитування проводилося з 14 по 22 березня.

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