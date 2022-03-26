Падіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росії — Finance.ua
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Падіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росії

Вчора 09:04Особисті фінанси
1966
Падіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росіїПадіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росії
Кожна пʼята російська компанія зі сфери малого бізнесу скоротила або відправила у відпустку співробітника на тлі кризи після початку війни рф проти України.
Про це свідчить опитування, проведене сервісом «Актіон Бухгалтерія» на прохання російського Forbes.
Згідно з його результатами:
  • близько 11% компаній звільнили або відправили до простого менше 10% штату;
  • 6,3% компаній — від 10% до 30% працівників;
  • 2,8% — від 50% до 100%;
  • 37,5% опитаних повідомили, що протягом останнього місяця втрачають виручку і клієнтів;
  • 19% — втрачають постачальників.
У 31,2% компаній виторг із кінця лютого впав на 10-25% від показників попереднього місяця, у 29% виручка — на 25-50%, у 13,7% — більш ніж на 50%, а 3,5% заявили, що призупинили роботу.
Близько 23% компаній кажуть, що їхня виручка не змінилася або зросла. Майже кожна пʼята компанія — 17,5% — вимушено скорочують витрати, 6,7% — змінюють логістику.
В опитуванні взяли участь близько 300 представників російського малого та середнього бізнесу (85,6% опитаних — із чисельністю співробітників до 100 осіб) із сфер послуг, оптової та роздрібної торгівлі, виробництва, будівництва та ін. Опитування проводилося з 14 по 22 березня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
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