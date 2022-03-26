Падіння доходів, скорочення штату та закриття. Як війна в Україні вплинула на малий та середній бізнес в росії — Finance.ua

близько 11% компаній звільнили або відправили до простого менше 10% штату;
6,3% компаній — від 10% до 30% працівників;
2,8% — від 50% до 100%;
37,5% опитаних повідомили, що протягом останнього місяця втрачають виручку і клієнтів;
19% — втрачають постачальників.
У 31,2% компаній виторг із кінця лютого впав на 10-25% від показників попереднього місяця, у 29% виручка — на 25-50%, у 13,7% — більш ніж на 50%, а 3,5% заявили, що призупинили роботу.
Близько 23% компаній кажуть, що їхня виручка не змінилася або зросла. Майже кожна пʼята компанія — 17,5% — вимушено скорочують витрати, 6,7% — змінюють логістику.
В опитуванні взяли участь близько 300 представників російського малого та середнього бізнесу (85,6% опитаних — із чисельністю співробітників до 100 осіб) із сфер послуг, оптової та роздрібної торгівлі, виробництва, будівництва та ін. Опитування проводилося з 14 по 22 березня.