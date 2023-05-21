П’ять шкідливих звичок, через які ноутбук швидко виходить з ладу — Finance.ua

П’ять шкідливих звичок, через які ноутбук швидко виходить з ладу Сьогодні 05:55 — Технології&Авто

Щоб продовжити термін служби ноутбука та уникнути додаткових витрат на його ремонт, важливо дотримуватися правил використання цього пристрою. Наприклад, не слід класти поруч із працюючим ноутбуком телефон. Деякі інші звички можуть швидко пошкодити пристрій.

Є п’ять основних помилок в експлуатації ноутбуків, через які вони швидко ламаються.

Рідке чищення

Ноутбук необхідно очищати регулярно, включаючи внутрішню частину, тому що там може накопичуватись багато пилу. Рекомендується проводити очищення всередині ноутбука щонайменше один раз на рік.

Термопаста

Також важливо проводити періодичну заміну термопасти. Термопасту слід міняти кожні кілька років, оскільки вона з часом висихає.

Температурний режим

Якщо ноутбук був на холоді, його не можна відразу включати. Необхідно дати йому прогрітися в теплі щонайменше пару годин.

Робота на м’яких поверхнях

Використання м’яких поверхонь перешкоджає нормальній роботі кулерів, що може призвести до їх перегріву та виходу з ладу. На щастя, запобігти проблемі з перегріванням можна завдяки лайфхаку з лотком для яєць.

Сильна вібрація

Рекомендується не використовувати ноутбук під час поїздок на автомобілі або в громадському транспорті, оскільки вібрація може завдати шкоди жорсткому диску.

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