П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку — Finance.ua

П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку

Кабмін затвердив порядок видачі субвенції місцевим бюджетам у рамках спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) проекту. На відновлення критичної інфраструктури спрямують понад 1,66 млрд грн.

Про це повідомляє сайт Мінрозвитку громад та територій України.

Читайте також Зеленський підписав закон про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

В.о. міністра Василь Лозінський зазначив, що рішення дасть змогу відновити та модернізувати постраждалі об’єкти водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами.

Найбільше із понад 1,66 млрд грн отримає Харків — 1,14 млрд грн. Крім нього, субвенція розподілиться ще в чотири міста — Миколаїв (311 млн грн), Бровари (91,8 млн грн), Кременчук (59,8 млн грн), Житомир (58,8 млн грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.