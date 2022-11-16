П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку — Finance.ua
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П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку

Казна та Політика
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П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку
П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку
Кабмін затвердив порядок видачі субвенції місцевим бюджетам у рамках спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) проекту. На відновлення критичної інфраструктури спрямують понад 1,66 млрд грн.
Про це повідомляє сайт Мінрозвитку громад та територій України.
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В.о. міністра Василь Лозінський зазначив, що рішення дасть змогу відновити та модернізувати постраждалі об’єкти водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами.
Найбільше із понад 1,66 млрд грн отримає Харків — 1,14 млрд грн. Крім нього, субвенція розподілиться ще в чотири міста — Миколаїв (311 млн грн), Бровари (91,8 млн грн), Кременчук (59,8 млн грн), Житомир (58,8 млн грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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