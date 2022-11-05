П’яних водіїв за кермом тепер визначатимуть розумні камери — Finance.ua
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П’яних водіїв за кермом тепер визначатимуть розумні камери

Технології&Авто
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Технології буквально щодня йдуть уперед і не зупиняються на досягнутому. Вже в недалекому майбутньому можлива ситуація, що водіїв на дорогах на стан сп’яніння перевірятимуть не співробітники поліції, а спеціальні камери зі штучним інтелектом.
Така система зможе розпізнати п’яного водія дистанційно, пише newsyou.info.
За словами творців з в’єтнамського Національного університету Хошиміна, камера, аналізуючи інфрачервоні зображення людських облич, здатна з точністю до 93% визначити п’яну людину за кермом. За словами розробників системи Кха Ту Хюй і Хюй Фуонг Тхань Нуген, під час роботи камера наголошує на положенні очей і голови водія або ж на показниках функціонального стану сну.
Автори відзначають, що система не ідеальна і поки що не може похвалитися 100% результативністю, але вони працюють над її удосконаленням. Водночас така система, яка використовуватиметься, скажімо, паралельно з класичними перевірками від поліції, може значно полегшити роботу патрульних.
За матеріалами:
Finance.ua
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