Озвучено новий прогноз, яким буде курс долара у жовтні — Finance.ua

Озвучено новий прогноз, яким буде курс долара у жовтні Вчора 10:22 — Валюта

Курс долара у жовтні продовжить зростати. Попит на готівкову валюту буде залишатися високим, і це, швидше за все, призведе до подальшої девальвації гривні.

Такий прогноз зробив економіст Олександр Хмелевський, передають Факти ICTV

За його словами, долар може зрости до позначки у 43-45 грн/дол.

Експерт прогнозує, що жовтень буде неспокійним місяцем для валютного ринку. Подальше різке зростання курсу, ще можуть спровокувати спроба рф анексувати нові українські території, а також ядерні погрози путіна.

Нагадаємо, Національний банк у понеділок, 3 жовтня, провів ще дві операції з обміну готівкової іноземної валюти на безготівкову для підкріплення нею кас: банки отримали $95 млн та 1 млн євро.

УНІАН За матеріалами:

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