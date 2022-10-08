Озвучено новий прогноз, яким буде курс долара у жовтні — Finance.ua
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Озвучено новий прогноз, яким буде курс долара у жовтні

Валюта
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Курс долара у жовтні продовжить зростати. Попит на готівкову валюту буде залишатися високим, і це, швидше за все, призведе до подальшої девальвації гривні.
Такий прогноз зробив економіст Олександр Хмелевський, передають Факти ICTV.
За його словами, долар може зрости до позначки у 43-45 грн/дол.
Експерт прогнозує, що жовтень буде неспокійним місяцем для валютного ринку. Подальше різке зростання курсу, ще можуть спровокувати спроба рф анексувати нові українські території, а також ядерні погрози путіна.
Нагадаємо, Національний банк у понеділок, 3 жовтня, провів ще дві операції з обміну готівкової іноземної валюти на безготівкову для підкріплення нею кас: банки отримали $95 млн та 1 млн євро.
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За матеріалами:
УНІАН
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