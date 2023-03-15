Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць — Finance.ua
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Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць

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Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у лютому 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи та яйця.
Про це повідомляє Держстат.
За даними статистичного відомства, порівняно із січнем:
  • цибуля подорожчала на 31,9% до 42,3 гривень за кілограм,
  • морква подорожчала на 17,8% до 28,8 гривень;
  • яблука подорожчали на 5,0% до 16,5 гривень.
Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Водночас гречана крупа подешевшала на 4,6% до 65,7 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
Яйця подешевшали на 1,9% до 62,0 гривень за десяток.
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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