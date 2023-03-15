Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць — Finance.ua

Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць Сьогодні 17:41 — Особисті фінанси

Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у лютому 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи та яйця.

Про це повідомляє Держстат

За даними статистичного відомства, порівняно із січнем:

цибуля подорожчала на 31,9% до 42,3 гривень за кілограм,

морква подорожчала на 17,8% до 28,8 гривень;

яблука подорожчали на 5,0% до 16,5 гривень.



Водночас гречана крупа подешевшала на 4,6% до 65,7 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Яйця подешевшали на 1,9% до 62,0 гривень за десяток.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.

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