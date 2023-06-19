Отримати відшкодування від ФГВФО можна буде через Дію — Finance.ua

Отримати відшкодування від ФГВФО можна буде через Дію Сьогодні 11:43 — Особисті фінанси

Отримати відшкодування від ФГВФО можна буде через Дію

Найближчим часом українці можуть подати заяву й отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів, розміщених у неплатоспроможному банку.

Нову послугу 19 червня анонсували віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут. Також вони підписали відповідний меморандум про співпрацю.

За словами Федорова, розробка велася понад місяць та вже на фінальному етапі. Мінцифри презентує нову послугу окремо.

«Це важлива послуга, її клієнтами на сьогодні є 1,4 млн рахунків — це українці, які вкладали свої кошти в банки. Загальна сума — 3,2 млрд грн, які держава може компенсувати та виплатити на всі ці рахунки. Послуга працюватиме в Дії, можна буде отримати кошти в кілька клаців: ви обираєте банк, в якому зберігали кошти й обираєте картку єПідтримка, підписуєте заяву електронним підписом і все — протягом цього дня або на наступний день максимум отримуєте гроші на свій рахунок», — пояснив очільник Мінцифри.

Світлана Рекрут нагадала, що наразі за ініціативою президента Володимира Зеленського держава гарантує 100% вкладів, включно з нарахованими відсотками.

«Яку задачу перед собою ставив Фонд: не тільки гарантувати 100%, а й зробити все можливе, щоб отримати ці кошти максимально швидко, комфортно та безпечно. Це особливо важливо під час війни. З початку війни ми виплатили понад 7 млрд грн по тих банках, що збанкрутували. Отримання коштів фізично в банку є не тільки повільно, але й просто небезпечно. З початку повномасштабної війни ми за три тижні запустили онлайн-виплату. Особливо це актуально для тих регіонів, які перебувають під масивними ракетними обстрілами ворога. Завдяки Дії і Мінцифри послуга стає ще більш безпечною, швидкою і комфортною», — зазначила вона.

Рекрут уточнила, що нині в банківській системі понад 1 трлн грн вкладів — з початку повномасштабної війни кількість вкладів зросла на 30%.

Під час воєнного стану в Україні діє 100% гарантія на абсолютно всі вклади фізичних осіб, а це:

поточні рахунки;

рахунки до запитання;

пенсійні рахунки;

депозити.

Така гарантія діятиме під час воєнного стану та три місяці після нього. Далі ж сума гарантії складатиме 600 тис. грн, що втричі більше, ніж гарантована сума до повномасштабної війни. За словами Світлани Рекрут ця сума покриватиме 99% вкладів.

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