Отримання е-рецептів спростили — Finance.ua

Отримання е-рецептів спростили Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Отримання е-рецептів спростили

Процес використання електронних рецептів став більш зручним. Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань.

У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі у лікаря під час виписки першого електронного рецепта.

Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою.

Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток — пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію.

При цьому в своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.

Також раніше ми повідомляли, що відтепер відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеці починає здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Так пацієнти, які проходять складне лікування та потребують знеболення, зможуть отримувати рецепт на такі ліки у більш зручний спосіб.

При цьому паперовий рецепт продовжує діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів (тобто таких, що виготовляються в аптеці).

Усі ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.

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