Останнє підвищення пенсій зачепило далеко не всіх українців: причини — Finance.ua

Останнє підвищення пенсій зачепило далеко не всіх українців: причини Сьогодні 13:44 — Особисті фінанси

Останнє підвищення пенсій зачепило далеко не всіх українців: причини

У жовтні 2022 року частина українських пенсіонерів отримала підвищені виплати. Перерахунок був запланований заздалегідь, проте стосувався зрештою лише п’ятої частини від усіх одержувачів пенсій у країні — близько 2,8 млн осіб. За даними ПФУ, середній розмір пенсії після індексації виплат піднявся до 4539 грн. Однак багато хто продовжує нарікати: їхній фінансовий стан залишився незмінним.

Як пояснює «На пенсії» , подібна «вибіркова» індексація пов’язана одразу з кількома факторами. При цьому кожен випадок, у якому підвищення виплат не відбулося, можна розглядати окремо, ймовірно, впливатиме щось своє.

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Усього основних моментів, які могли вплинути на відсутність перерахунку пенсій, три:

невідповідний вік одержувача. Так, у жовтні підвищення торкнулося тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та старше. В основному індексація взагалі стосувалася людей 70-74 років;

нестача страхового стажу. Як відомо, повний стаж (30 років для жінок та 35 — для чоловіків) необхідний для отримання повноцінних виплат при виході на заслужений відпочинок. Люди, у яких він менший або мають проблеми з його підтвердженням, навряд чи отримають усі необхідні надбавки;

подальша робота. Частина пенсіонерів може мати «правильний» для індексації виплат вік та достатньо стажу, проте офіційно продовжувати працювати. У такому разі перерахунок навряд чи відбудеться.

Також на процес підвищення пенсій впливав розмір виплат. Найчастіше його не переглядали, якщо розмір щомісячної зарплати був більшим, ніж 3000 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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