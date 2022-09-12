Остання презентація смарт-годинника від Apple вплинула на зростання Bitcoin — Finance.ua

Остання презентація смарт-годинника від Apple вплинула на зростання Bitcoin Вчора 17:12 — Фінтех і Картки

Остання презентація смарт-годинника від Apple вплинула на зростання Bitcoin

Завдяки презентації нового смарт-годинника та iPhone 14 від Apple вартість флагманської криптовалюти зросла на 5%.

За словами криптовалютних аналітиків, події на фондовому ринку нерідко впливають і на вартість криптовалют — саме так і відбулося цього разу. Після публікації інформації про довгоочікувані новинки від Apple, акції компанії почали стрімко зростати, «потягнувши» за собою і ціну BTC.

Як стало відомо, після досягнення найгірших цінових показників минулого тижня, сьогодні, 12 вересня, курс флагманської криптовалюти перевищив $ 22 000. Згідно з CoinGecko, за останню добу BTC подорожчав на 3%. На момент написання новини цифровий актив торгується за $ 22 163.

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Варто зауважити, що новий смарт-годинник та iPhone 14 допомогли не лише біткоїну, а й криптовалютним шахраям. Так після офіційної презентації нового iPhone криптовалютні шахраї скористались моментом та запустили підроблену пряму трансляцію на фейковому YouTube-каналі Apple — за декілька годин трансляцію переглянули десятки тисяч користувачів.

В описі трансляції містилось фішингове посилання, перейшовши за яким користувачі ризикували втратити власні кошти. Для фейкової прямої трансляції хакери використали старе інтерв’ю генерального директора Apple Тіма Кука, проведене журналістами CNN у 2018 році.

noworries За матеріалами:

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