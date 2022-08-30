Останній крок до «митного безвізу» з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації — Finance.ua

Останній крок до «митного безвізу» з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації Вчора 18:30 — Казна та Політика

Останній крок до «митного безвізу» з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації

Сьогодні, 30 серпня Верховна Рада ратифікувала дві угоди, які були потрібні для «митного безвізу» з ЄС. За відповідні рішення проголосували 275 та 229 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк

«Рада зробила останній крок для митного безвізу та схвалила дві ратифікації», — написав він.

Таким чином, Україна приєдналась до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Першу угоду підтримали 275 депутатів, другу — 279 народних обранців.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що «митний безвіз» — це швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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