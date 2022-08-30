Останній крок до «митного безвізу» з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Останній крок до «митного безвізу» з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації

Казна та Політика
141
Останній крок до «митного безвізу» з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації
Останній крок до «митного безвізу» з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації
Сьогодні, 30 серпня Верховна Рада ратифікувала дві угоди, які були потрібні для «митного безвізу» з ЄС. За відповідні рішення проголосували 275 та 229 народних депутатів.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
«Рада зробила останній крок для митного безвізу та схвалила дві ратифікації», — написав він.
Читайте також
Таким чином, Україна приєдналась до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Першу угоду підтримали 275 депутатів, другу — 279 народних обранців.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що «митний безвіз» — це швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.