Останні масовані ракетні обстріли вплинули на роботу половини бізнесів ЕВА (інфографіка) — Finance.ua
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Останні масовані ракетні обстріли вплинули на роботу половини бізнесів ЕВА (інфографіка)

Особисті фінанси
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Майже половина компаній Європейської Бізнес Асоціації, а саме 47% повідомили, що нещодавні ракетні атаки по Україні тією чи іншою мірою вплинули на їхню роботу.
Зокрема, деякі компанії вимушено призупинили роботу через відсутність електроенергії та інтернету та з міркувань безпеки, що призвело до часткової втрати замовлень, призупинення проєктів та простою.
Водночас бізнес розуміє серйозність викликів зимового сезону, тому готується до потенційних загроз. Так, 82% компаній проводять підготовку на випадок перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії, 56% компаній готуються до ударів по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, 53% — до перебоїв зі зв’язком та Інтернетом.
Останні масовані ракетні обстріли вплинули на роботу половини бізнесів ЕВА (інфографіка)
Які саме підготовчі заходи здійснює бізнес
Компанії готують резервне обладнання та запаси сировини, палива, матеріалів, розробляють Програми з безпеки та Business Continuity Plan, роблять моніторинг та аналітичний звіт щодо розвитку безпекової ситуації в Україні, проводять заходи з кібербезпеки та інше.
Такі підготовчі заходи є критично важливими для нормального функціонування компаній. Серед членів Асоціації 44% наразі працюють в повному обсязі, 53% працюють з обмеженнями, і тільки 3% не працюють. Нагадаємо, що у липні в повному обсязі працювали 49%, а не працюючих не було взагалі. Серед бізнесів, що працюють частково, половина обмежили географію діяльності, третина закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а чверть перевела діяльність в онлайн.
Зарплати
Переважна більшість компаній, а саме 79% продовжують виплату заробітної плати співробітникам в повному обсязі, а 18% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше, ніж у липні, тоді 61% компаній виплачували повну заробітну плату. Ще 15% бізнесів Асоціації скоротили розмір зарплати, 8% були змушені відправити співробітників в неоплачувану відпустку. Ще 7% скорочують персонал, порівняно з 10% у попередній хвилі опитування.
У 85% компаній деякі співробітники на сьогодні користуються статусом тимчасового захисту за кордоном. Зокрема, у 61% опитаних нами компаній за кордоном перебуває до 10% персоналу, у 20% компаній — 10-40%, і ще 4% СЕО повідомляють, що у них за кордоном знаходиться більше 40% команди.
При цьому 73% бізнесів стверджують, що їм вистачає фінансових ресурсів для функціонування та розвитку, а період фінансової стійкості 61% оцінюють в рік та більше (раніше — 46%), ще 26% — в пів року, і тільки 6% — в кілька місяців. Бізнес суттєво наростив фінансові резерви з березня місяця, хоча дещо зросла кількість компаній, у яких вони відсутні — до 5% у жовтні порівняно з 2% у липні.
Основними джерелами фінансування для них наразі є оборотні кошти — для 63% компаній, ще 17% користуються міжнародним кредитуванням, 13% — банківськими позиками, 3% — комерційним кредитуванням.
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У майже половини респондентів, а саме 47% є втрати майна або активів безпосередньо внаслідок бойових дій. При цьому 40% повідомляють про втрати до 1 мільйона доларів, ще 35% — про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 15% — про втрати більше 10 мільйонів. Жодних втрат не зазнали тільки 5% бізнесів.
Сукупні задокументовані втрати на сьогоднішній день складають принаймні 437,5 млн євро — за інформацією опитаних нами членських компаній Асоціації.
Компанії продовжують та навіть нарощують підтримку населення та армії. Так, наразі 57% підтримують працівників, що захищають країну, 47% — допомагають фінансово, 43% — допомагають продукцією, 24% — послугами, 17% — медикаментами, 14% — засобами захисту/оборони.
Надзвичайно тішить, що на сьогоднішній день 83% готові долучатися до повоєнної відбудови України. Нагадаємо, у квітні таких було 67% серед членських компаній Асоціації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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