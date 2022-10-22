Останні масовані ракетні обстріли вплинули на роботу половини бізнесів ЕВА (інфографіка) — Finance.ua

Останні масовані ракетні обстріли вплинули на роботу половини бізнесів ЕВА (інфографіка) Вчора 08:50 — Особисті фінанси

Майже половина компаній Європейської Бізнес Асоціації, а саме 47% повідомили, що нещодавні ракетні атаки по Україні тією чи іншою мірою вплинули на їхню роботу.

Зокрема, деякі компанії вимушено призупинили роботу через відсутність електроенергії та інтернету та з міркувань безпеки, що призвело до часткової втрати замовлень, призупинення проєктів та простою.

Водночас бізнес розуміє серйозність викликів зимового сезону, тому готується до потенційних загроз. Так, 82% компаній проводять підготовку на випадок перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії, 56% компаній готуються до ударів по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, 53% — до перебоїв зі зв’язком та Інтернетом.

Які саме підготовчі заходи здійснює бізнес

Компанії готують резервне обладнання та запаси сировини, палива, матеріалів, розробляють Програми з безпеки та Business Continuity Plan, роблять моніторинг та аналітичний звіт щодо розвитку безпекової ситуації в Україні, проводять заходи з кібербезпеки та інше.

Такі підготовчі заходи є критично важливими для нормального функціонування компаній. Серед членів Асоціації 44% наразі працюють в повному обсязі, 53% працюють з обмеженнями, і тільки 3% не працюють. Нагадаємо, що у липні в повному обсязі працювали 49%, а не працюючих не було взагалі. Серед бізнесів, що працюють частково, половина обмежили географію діяльності, третина закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а чверть перевела діяльність в онлайн.

Зарплати

Переважна більшість компаній, а саме 79% продовжують виплату заробітної плати співробітникам в повному обсязі, а 18% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше, ніж у липні, тоді 61% компаній виплачували повну заробітну плату. Ще 15% бізнесів Асоціації скоротили розмір зарплати, 8% були змушені відправити співробітників в неоплачувану відпустку. Ще 7% скорочують персонал, порівняно з 10% у попередній хвилі опитування.

У 85% компаній деякі співробітники на сьогодні користуються статусом тимчасового захисту за кордоном. Зокрема, у 61% опитаних нами компаній за кордоном перебуває до 10% персоналу, у 20% компаній — 10-40%, і ще 4% СЕО повідомляють, що у них за кордоном знаходиться більше 40% команди.

При цьому 73% бізнесів стверджують, що їм вистачає фінансових ресурсів для функціонування та розвитку, а період фінансової стійкості 61% оцінюють в рік та більше (раніше — 46%), ще 26% — в пів року, і тільки 6% — в кілька місяців. Бізнес суттєво наростив фінансові резерви з березня місяця, хоча дещо зросла кількість компаній, у яких вони відсутні — до 5% у жовтні порівняно з 2% у липні.

Основними джерелами фінансування для них наразі є оборотні кошти — для 63% компаній, ще 17% користуються міжнародним кредитуванням, 13% — банківськими позиками, 3% — комерційним кредитуванням.

У майже половини респондентів, а саме 47% є втрати майна або активів безпосередньо внаслідок бойових дій. При цьому 40% повідомляють про втрати до 1 мільйона доларів, ще 35% — про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 15% — про втрати більше 10 мільйонів. Жодних втрат не зазнали тільки 5% бізнесів.

Сукупні задокументовані втрати на сьогоднішній день складають принаймні 437,5 млн євро — за інформацією опитаних нами членських компаній Асоціації.

Компанії продовжують та навіть нарощують підтримку населення та армії. Так, наразі 57% підтримують працівників, що захищають країну, 47% — допомагають фінансово, 43% — допомагають продукцією, 24% — послугами, 17% — медикаментами, 14% — засобами захисту/оборони.

Надзвичайно тішить, що на сьогоднішній день 83% готові долучатися до повоєнної відбудови України. Нагадаємо, у квітні таких було 67% серед членських компаній Асоціації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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