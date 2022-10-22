Особливості життя в країнах Балтії: ціни, вакансії, охорона здоров’я — Finance.ua
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Особливості життя в країнах Балтії: ціни, вакансії, охорона здоров’я

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Порівняно з іншими країнами колишнього Радянського Союзу, саме країнам Балтії вдалося підняти свій рівень життя до європейського.
Люди спокійні та доброзичливі. Прибалти нікуди не поспішають, говорять повільно, приймають рішення зважено. Не люблять відмовляти, тому частіше від них будете чути «пізніше». Завдяки такій розміреності життя прибалти не досить пунктуальні, запізнення на зустріч не є трагедією.
Через те, що ці народи поважають спокій та власний простір — рідко запрошують у гості та не лізуть з обіймами та поцілунками. Посміхатись на вулицях незнайомцям також не дуже прийнято.
Ціни
Ціни в країнах Балтії досить помірні, в порівнянні з іншими державами Європи. Більшість продуктів коштують, як у Україні, а деякі навіть дешевше.
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Оренда житла та комунальні послуги також відносно доступні.
Система охорони здоров’я розвинена. Лікарі проходять стажування за кордоном та використовують у своїй роботі передові технології. Для отримання медичних послуг безкоштовно хворий зобов’язаний мати медичне страхування.
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Вакансії
До популярних вакансій для іноземців відносяться
  • водії-далекобійники,
  • інженери,
  • будівельники,
  • лікарі,
  • програмісти та соціальні робітники.
Знання мов полегшить пошук роботи та проживання. Вони не складні для вивчення, мають багато схожого зі слов’янськими, однак відчутний вплив німецької та шведської мов.
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В Балтійських країнах все менше молоді знає російську мову, однак без проблем спілкуються англійською. Старше покоління — навпаки. Жителі держав вважають українців братами та поважають за боротьбу за незалежність. Тому підтримка місцевого населення дуже велика.
Вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі. Серед переваг програми: спілкування лише англійською, що у рази прискорює навчання, та сучасний формат та доступ до навчання з будь-якої точки світу.

Хочу заняття у Speak Up

За матеріалами:
visitukraine.today
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