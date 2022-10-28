Особливості розміщення вкладів для іноземців — Finance.ua

Особливості розміщення вкладів для іноземців Вчора 09:02 — Кредит&Депозит

Особливості розміщення вкладів для іноземців

Незалежно від того, укладено договір банківського вкладу фізичною особою іноземним громадянином (крім громадян російської федерації) чи громадянином України, Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом розміщеним у банку, відповідно до законодавства України.

Про це повідомляє ФінКульт.

Для забезпечення захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією російської федерації, Законом України врегульовані відносини за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, та введено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є росія або особи, пов’язані з державою-агресором:

громадянам російської федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником або учасником (акціонером) яких є російська федерація.

Кошти за вкладом не гарантуються громадянам росії окрім тих, що проживають на території України на законних підставах.

Вкладником є фізична особа (у тому числі ФОП), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського вкладу, крім особи, яка є власником лише ощадного сертифіката банку.

При виконанні згаданих умов, незалежно від того, чи є вкладник громадянином України або іншої країни (крім громадян росії), йому гарантуються кошти за вкладом, розміщеним у банку.

Вкладник — іноземний громадянин (особа без громадянства), який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред’являє у відділенні банку-агента Фонду:

свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ на постійне місце проживання в Україні.

Паспортним документом іноземця (особи без громадянства) є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що дає право виїзду за кордон та визнаний Україною.

Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ідентифікаційний номер).

Законодавством встановлено, що протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених част. 4 ст. 26 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме не менше 600 тис. грн, незалежно від кількості вкладів у банку.

Довідка Finance.ua:

з п’ятниці, 21 жовтня, НБУ запускає в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань;

у ІV кварталі 2022 року українські банки очікують збільшення обсягів коштів клієнтів, особливо залучень від домогосподарств. Вартість таких зобов’язань зростатиме;

у вересні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 1 в.п.



До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.