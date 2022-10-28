Особливості розміщення вкладів для іноземців — Finance.ua

Особливості розміщення вкладів для іноземців
Незалежно від того, укладено договір банківського вкладу фізичною особою іноземним громадянином (крім громадян російської федерації) чи громадянином України, Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом розміщеним у банку, відповідно до законодавства України.
Про це повідомляє ФінКульт.
Для забезпечення захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією російської федерації, Законом України врегульовані відносини за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, та введено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є росія або особи, пов’язані з державою-агресором:
- громадянам російської федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;
- юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником або учасником (акціонером) яких є російська федерація.
Кошти за вкладом не гарантуються громадянам росії окрім тих, що проживають на території України на законних підставах.
Вкладником є фізична особа (у тому числі ФОП), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського вкладу, крім особи, яка є власником лише ощадного сертифіката банку.
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При виконанні згаданих умов, незалежно від того, чи є вкладник громадянином України або іншої країни (крім громадян росії), йому гарантуються кошти за вкладом, розміщеним у банку.
Вкладник — іноземний громадянин (особа без громадянства), який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред’являє у відділенні банку-агента Фонду:
- свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- документ на постійне місце проживання в Україні.
Паспортним документом іноземця (особи без громадянства) є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що дає право виїзду за кордон та визнаний Україною.
Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ідентифікаційний номер).
Законодавством встановлено, що протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених част. 4 ст. 26 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме не менше 600 тис. грн, незалежно від кількості вкладів у банку.
Довідка Finance.ua:
- з п’ятниці, 21 жовтня, НБУ запускає в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань;
- у ІV кварталі 2022 року українські банки очікують збільшення обсягів коштів клієнтів, особливо залучень від домогосподарств. Вартість таких зобов’язань зростатиме;
- у вересні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 1 в.п.
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