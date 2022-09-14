Основні фондові індекси США показали найбільше одноденне падіння з початку пандемії: причини — Finance.ua

Основні фондові індекси США показали найбільше одноденне падіння з початку пандемії: причини Вчора 10:44 — Фондовий ринок

Основні фондові індекси США показали найбільше одноденне падіння з початку пандемії: причини

Розпродажі у вівторок призвели до різкого падіння американських акцій після звіту про інфляцію, в якому індекс споживчих цін перевищив прогнози, — це розвіяло надії на те, що ФРС зможе пом’якшити свою політику в найближчі місяці.

Про це пише Reuters.

Усі три основні фондові індекси США різко знизилися, зафіксувавши найбільше одноденне падіння з червня 2020 року під час пандемії COVID-19.

Так, промисловий індекс Dow Jones впав на 1276,37 пункта, або 3,94%, до 31104,97, S&P 500 втратив 177,72 пункта, або 4,32%, знизившись до 3932,69.

А Nasdaq Composite впав на 632,84 пункта, або 5,16%, до 11633,57.

"Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 завершили сесію глибоко в мінусі.

Комунікаційні послуги, споживчі і технічні акції впали більш ніж на 5%, тоді як технологічний сектор напівпровідників впав на 6,2%", — пише Reuters.

Економічна Правда За матеріалами:

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