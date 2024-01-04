Основні державні програми стимулювання економіки, які діятимуть у 2024 році — Finance.ua

Основні державні програми стимулювання економіки, які діятимуть у 2024 році Сьогодні 16:05

Основні державні програми стимулювання економіки, які діятимуть у 2024 році

Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко представила підприємцям регіону інструменти державної підтримки економічного розвитку.

Портал Agravery розповів про основні програми підтримки бізнесу, які діятимуть у 2024 році.

Доступні кредити «5−7-9». У 2023 році завдяки цій програмі видано кредитів на 130 млрд грн. У бюджеті-2024 на компенсацію ставки між ринковою та цільовою закладено 18 млрд грн. Ліміт кредиту для переробної промисловості збільшено до 150 млн грн.

У 2023 році завдяки цій програмі видано кредитів на 130 млрд грн. У бюджеті-2024 на компенсацію ставки між ринковою та цільовою закладено 18 млрд грн. Ліміт кредиту для переробної промисловості збільшено до 150 млн грн. Гранти на переробку. Станом на зараз видано більше 500 грантів на понад 2,5 млрд грн. У 2024 році на цю програму заплановано 8 млрд грн.

Станом на зараз видано більше 500 грантів на понад 2,5 млрд грн. У 2024 році на цю програму заплановано 8 млрд грн. «Кешбек 25%» на сільськогосподарську техніку. Завдяки цій програмі протягом 2017−21 років обсяг виробництва аграрної техніки подвоївся. З 2023 року програма відновлюється, в держбюджеті на неї закладено 1 млрд грн.

Завдяки цій програмі протягом 2017−21 років обсяг виробництва аграрної техніки подвоївся. З 2023 року програма відновлюється, в держбюджеті на неї закладено 1 млрд грн. Шкільний автобус. Завдяки цій програмі у 2023 році українські виробники автобусів уклали більше 600 договорів на поставку своєї продукції. У 2024 році програма буде продовжена. Держава профінансує її на 1 млрд грн. Ще понад 50% до цієї суми, як очікується, складе співфінансування громад.

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Локалізація. Завдяки вимозі наявності не менше 15% української складової при публічних закупівлях продукції машинобудування десятки підприємств отримали додаткові замовлення. У разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків. З 2024 року відсоток локалізації при публічних закупівлях техніки має становити не менше 20%.

Завдяки вимозі наявності не менше 15% української складової при публічних закупівлях продукції машинобудування десятки підприємств отримали додаткові замовлення. У разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків. З 2024 року відсоток локалізації при публічних закупівлях техніки має становити не менше 20%. єОселя та єВідновлення. У 2023 році видано близько 6000 іпотек на суму 8,4 млрд грн. На 2024 рік заплановано збільшити кількість профінансованих іпотек до 12 000.

У 2023 році видано близько 6000 іпотек на суму 8,4 млрд грн. На 2024 рік заплановано збільшити кількість профінансованих іпотек до 12 000. Експортно-кредитне агентство. Обсяг отриманого експортерами фінансування завдяки ЕКА становить 927 млн грн. Обсяг підтриманого несировинного експорту — 5,2 млрд грн.

Обсяг отриманого експортерами фінансування завдяки ЕКА становить 927 млн грн. Обсяг підтриманого несировинного експорту — 5,2 млрд грн. Індустріальні парки. Наразі 10 з індустріальних парків з 73 зареєстрованих вже реально працюють і залучають інвесторів. У 2024 році з державного бюджету заплановано вкласти 1 млрд грн на розвиток інфраструктури індустріальних парків. Це має збільшити кількість реально працюючих ІП. За світовою практикою, кожний долар державних інвестицій в інфраструктуру ІП дає близько 6 доларів приватних інвестицій.

Наразі 10 з індустріальних парків з 73 зареєстрованих вже реально працюють і залучають інвесторів. У 2024 році з державного бюджету заплановано вкласти 1 млрд грн на розвиток інфраструктури індустріальних парків. Це має збільшити кількість реально працюючих ІП. За світовою практикою, кожний долар державних інвестицій в інфраструктуру ІП дає близько 6 доларів приватних інвестицій. Проекти зі значними інвестиціями. У бюджеті-2024 на підтримку проектів зі значними інвестиціями (більше $12 млн) передбачено 3 млрд грн. Для цих проектів передбачена також компенсація капітальних інвестицій через податки.

У бюджеті-2024 на підтримку проектів зі значними інвестиціями (більше $12 млн) передбачено 3 млрд грн. Для цих проектів передбачена також компенсація капітальних інвестицій через податки. Страхування воєнних ризиків. У 2024 році ЕКА має почати страхування інвестицій українських підприємств від воєнних ризиків. Для іноземних компаній в Україні таку послугу вже надають агентства MIGA та DFC. Страхування товарів в дорозі по території України до кордону з ЄС готується запровадити ЄБРР.

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