Основні державні програми стимулювання економіки, які діятимуть у 2024 році — Finance.ua

Основні державні програми стимулювання економіки, які діятимуть у 2024 році
Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко представила підприємцям регіону інструменти державної підтримки економічного розвитку.
Портал Agravery розповів про основні програми підтримки бізнесу, які діятимуть у 2024 році.
- Доступні кредити «5−7-9». У 2023 році завдяки цій програмі видано кредитів на 130 млрд грн. У бюджеті-2024 на компенсацію ставки між ринковою та цільовою закладено 18 млрд грн. Ліміт кредиту для переробної промисловості збільшено до 150 млн грн.
- Гранти на переробку. Станом на зараз видано більше 500 грантів на понад 2,5 млрд грн. У 2024 році на цю програму заплановано 8 млрд грн.
- «Кешбек 25%» на сільськогосподарську техніку. Завдяки цій програмі протягом 2017−21 років обсяг виробництва аграрної техніки подвоївся. З 2023 року програма відновлюється, в держбюджеті на неї закладено 1 млрд грн.
- Шкільний автобус. Завдяки цій програмі у 2023 році українські виробники автобусів уклали більше 600 договорів на поставку своєї продукції. У 2024 році програма буде продовжена. Держава профінансує її на 1 млрд грн. Ще понад 50% до цієї суми, як очікується, складе співфінансування громад.
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- Локалізація. Завдяки вимозі наявності не менше 15% української складової при публічних закупівлях продукції машинобудування десятки підприємств отримали додаткові замовлення. У разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків. З 2024 року відсоток локалізації при публічних закупівлях техніки має становити не менше 20%.
- єОселя та єВідновлення. У 2023 році видано близько 6000 іпотек на суму 8,4 млрд грн. На 2024 рік заплановано збільшити кількість профінансованих іпотек до 12 000.
- Експортно-кредитне агентство. Обсяг отриманого експортерами фінансування завдяки ЕКА становить 927 млн грн. Обсяг підтриманого несировинного експорту — 5,2 млрд грн.
- Індустріальні парки. Наразі 10 з індустріальних парків з 73 зареєстрованих вже реально працюють і залучають інвесторів. У 2024 році з державного бюджету заплановано вкласти 1 млрд грн на розвиток інфраструктури індустріальних парків. Це має збільшити кількість реально працюючих ІП. За світовою практикою, кожний долар державних інвестицій в інфраструктуру ІП дає близько 6 доларів приватних інвестицій.
- Проекти зі значними інвестиціями. У бюджеті-2024 на підтримку проектів зі значними інвестиціями (більше $12 млн) передбачено 3 млрд грн. Для цих проектів передбачена також компенсація капітальних інвестицій через податки.
- Страхування воєнних ризиків. У 2024 році ЕКА має почати страхування інвестицій українських підприємств від воєнних ризиків. Для іноземних компаній в Україні таку послугу вже надають агентства MIGA та DFC. Страхування товарів в дорозі по території України до кордону з ЄС готується запровадити ЄБРР.
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