Ощадбанк зазнав понад чотири мільярда збитків через війну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ощадбанк зазнав понад чотири мільярда збитків через війну

Фондовий ринок
186
Державний Ощадбанк за перше півріччя зафіксував збиток у 4,03 мільярда гривень, у цей же період минулого року банк отримав 512,6 мільйонів гривень прибутку.
Збиток держбанку у червні становив 448,6 млн грн, у травні — 1,3 млрд грн, у квітні — 2,53 млрд грн, у березні — 199 млн грн, у лютому — 683 млн грн.
За січень банк декларував прибуток 1,126 млрд грн.
«Це зумовлено насамперед доформуванням резервів на суму 5,4 млрд грн. Необхідність таких резервів було викликано погіршенням якості кредитного портфеля внаслідок військового нападу Росії на територію України. Банк завжди дотримується консервативного підходу до формування резервів», — пояснили в Ощадбанку.
Крім цього, мали вплив зменшення чи скасування багатьох комісій та кредитні канікули для позичальників, які банк запроваджував на певний період.
«В умовах війни банк забезпечує високі показники ліквідності та платоспроможності, стабільно надає банківське обслуговування та кредитну допомогу громадянам та бізнесу», — переконують у фінустанові.

Чи є сенс зберігати гроші на депозиті

За матеріалами:
Finbalance
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.