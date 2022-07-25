Ощадбанк зазнав понад чотири мільярда збитків через війну — Finance.ua

Ощадбанк зазнав понад чотири мільярда збитків через війну Вчора 15:33 — Фондовий ринок

Державний Ощадбанк за перше півріччя зафіксував збиток у 4,03 мільярда гривень, у цей же період минулого року банк отримав 512,6 мільйонів гривень прибутку.

Збиток держбанку у червні становив 448,6 млн грн, у травні — 1,3 млрд грн, у квітні — 2,53 млрд грн, у березні — 199 млн грн, у лютому — 683 млн грн.

За січень банк декларував прибуток 1,126 млрд грн.

«Це зумовлено насамперед доформуванням резервів на суму 5,4 млрд грн. Необхідність таких резервів було викликано погіршенням якості кредитного портфеля внаслідок військового нападу Росії на територію України. Банк завжди дотримується консервативного підходу до формування резервів», — пояснили в Ощадбанку.

Крім цього, мали вплив зменшення чи скасування багатьох комісій та кредитні канікули для позичальників, які банк запроваджував на певний період.

«В умовах війни банк забезпечує високі показники ліквідності та платоспроможності, стабільно надає банківське обслуговування та кредитну допомогу громадянам та бізнесу», — переконують у фінустанові.

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