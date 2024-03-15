Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ «Атмосфера» та готель у Києві — Finance.ua
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Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ «Атмосфера» та готель у Києві

Фондовий ринок
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Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ «Атмосфера» та готель у Києві
Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ «Атмосфера» та готель у Києві, Фото: setam.net.ua
АТ «Ощадбанк» виставив через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) об'єкти нерухомого майна у м. Київ, 11 земельних ділянок у с. Козин Київської області та право грошової вимоги до ТОВ «Компанія «Нітеко».
Як повідомляє пресслужба OpenMarket, стартова ціна за лот складає 1 798 349 544 грн.

До лоту входять:

1. Об'єкти нерухомого майна у м. Київ, Столичне шосе, 103 (корпуси 1, 2, 3, 4). А саме:
  • Адміністративно-готельний центр. Загальна площа складає 39 589,8 кв. м.
  • Дворівнева автостоянка. Загальна площа складає 17 506,8 кв. м.
  • Торгово-розважальний центр з паркінгом. Загальна площа складає 48 475,3 кв. м.
  • Насосна. Загальна площа складає 51,9 кв. м.
  • Громадський (виробничий) будинок (приміщення), насосна: свердловини, резервуар для питної води, протипожежні резервуари. Загальна площа складає 20,0 кв. м.
2. 11 земельних ділянок у селищі Козин Київської області. Загальна площа ділянок складає 17,3650 га. Їх цільове призначення: житлове будівництво.
3. Продаж (відступлення) права грошової вимоги до ТОВ «Компанія «Нітеко» за Договором невідновлюваної кредитної лінії № 858 від 29.12.2007, включаючи відступлення прав за договорами забезпечення виконання зобов’язань Боржника/Позичальника за Кредитним договором (іпотечні договори, договори застави, договори поруки).
«Відомий київський ТРЦ та готель розташовані на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку елітних селищ Обухівського району та Конча-Заспи, тому забезпечені гарним трафіком та прохідністю. Ця пропозиція може потенційно зацікавити великих гравців ринку», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
  • Гарантійний внесок для участі: 89 917 477 грн.
  • Дата проведення аукціону: 25 березня 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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