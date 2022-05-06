Ощадбанк відновлює карткове кредитування — Finance.ua

Ощадбанк відновлює карткове кредитування

Ощадбанк з 1 травня поновив встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують в банку заробітну плату або пенсію.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Кредитна лінія встановлюється за бажанням клієнта в розмірі до 15 тисяч гривень, строком на 60 місяців. При цьому довідка про доходи не вимагається.

При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті, як і раніше, діє грейс-період:

до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних.

Зазначається, що банк з початку введення воєнного стану не припиняв кредитування під заставу депозитів.

Такі операції здійснюються на стандартних умовах.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк з 1 червня 2022 року повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів. До цього внесення суми було необов’язковим у зв’язку з війною в Україні;

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