Ощадбанк скоротив 5 тисяч співробітників за рік — Finance.ua
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Ощадбанк скоротив 5 тисяч співробітників за рік

Фондовий ринок
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Ощадбанк скоротив 5 тисяч співробітників за рік
Ощадбанк скоротив 5 тисяч співробітників за рік
Кількість співробітників державного Ощадбанку минулого року зменшилась на 5 тисяч осіб або на 20%.
Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, у інтерв’ю виданню «Фокус».
«Загалом протягом минулого року кількість персоналу скоротилась на 5 тисяч. З різних причин, у тому числі через міграцію. Але є й інші причини, такі як централізація функцій та підвищування ефективність усіх процесів», — повідомив Наумов.
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Він додав, що значна кількість співробітників банку виїхали за кордон.
«Багато наших співробітників виїхало за кордон, але багато й повернулось. Особливо після постанови Кабміну про те, що працівники державних підприємств повинні бути в Україні, в іншому випадку ми можемо їх звільнити. Частина працівників врешті звільнилась за власним бажанням», — додав Наумов.
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Він також зауважив, що внаслідок російської агресії пошкоджено 164 відділення банку, повністю завдані війною втрати оцінюються у мільярди гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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