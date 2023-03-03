Ощадбанк скоротив 5 тисяч співробітників за рік — Finance.ua

Ощадбанк скоротив 5 тисяч співробітників за рік Сьогодні 11:49 — Фондовий ринок

Ощадбанк скоротив 5 тисяч співробітників за рік

Кількість співробітників державного Ощадбанку минулого року зменшилась на 5 тисяч осіб або на 20%.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, у інтерв’ю виданню «Фокус»

«Загалом протягом минулого року кількість персоналу скоротилась на 5 тисяч. З різних причин, у тому числі через міграцію. Але є й інші причини, такі як централізація функцій та підвищування ефективність усіх процесів», — повідомив Наумов.

Читайте також В Ощадбанку нагадали про ліміти щодо розрахунків картками, які діють під час війни

Він додав, що значна кількість співробітників банку виїхали за кордон.

«Багато наших співробітників виїхало за кордон, але багато й повернулось. Особливо після постанови Кабміну про те, що працівники державних підприємств повинні бути в Україні, в іншому випадку ми можемо їх звільнити. Частина працівників врешті звільнилась за власним бажанням», — додав Наумов.

Він також зауважив, що внаслідок російської агресії пошкоджено 164 відділення банку, повністю завдані війною втрати оцінюються у мільярди гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.