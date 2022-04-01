Ощадбанк продовжив скасування комісії за безготівкові розрахунки в магазинах — Finance.ua

Ощадбанк продовжив скасування комісії за безготівкові розрахунки в магазинах

Вчора 09:35 — Фондовий ринок

Ощадбанк продовжив пільгове обслуговування торговельних підприємств на період воєнного стану. Банк скасував еквайрингову комісію для торговців і до кінця квітня.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначається в повідомленні, нульова комісія за чинними договорами включається автоматично.

«Ми закликаємо всіх — і торговців, і громадян віддавати перевагу безготівковим розрахункам перш за все заради безпеки кожного українця. Інфраструктура в країні для приймання безготівкових розрахунків достатня», — зазначив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.

Нагадаємо, після вторгнення росії українські банки скасували комісії за різні платежі та ввели кредитні канікули.

НБУ неодноразово закликав надавати перевагу безготівковим розрахункам, які продовжують стабільно діяти.

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