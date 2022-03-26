Організація з ядерних досліджень CERN розриває зв'язки з рф та білоруссю — Finance.ua
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Організація з ядерних досліджень CERN розриває зв'язки з рф та білоруссю

Вчора 16:45Енергетика
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Організація з ядерних досліджень CERN розриває зв'язки з рф та білоруссю
Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) оголосила про зупинення співпраці з рф та білоруссю.
Про це йдеться на сайті організації.
У відповідь на військове вторгнення рф в Україну 23 держави-члени CERN вирішили:
  • призупинити участь вчених CERN у всіх наукових комітетах установ, розташованих на території рф та республіки білорусь, та навпаки;
  • призупинити або скасувати всі заходи, спільно організовані CERN та установами, розташованими в російській федерації та республіці білорусь;
  • призупинити надання договорів про асоціацію як асоційованих членів персоналу CERN будь-яким новим особам, пов’язаним із базовими установами в росії та білорусі.
Раніше CERN припинив статус росії як країни-спостерігача через вторгнення рф в Україну.
За матеріалами: Економічна Правда
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