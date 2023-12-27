Оренда комунальних сільгоспземель б'є рекорди третій місяць поспіль — Finance.ua

Оренда комунальних сільгоспземель б'є рекорди третій місяць поспіль Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Оренда комунальних сільгоспземель б'є рекорди третій місяць поспіль

Серед 63,8 тис. правочинів із сільгоспземлями, укладених у листопаді 2023 року, переважали оренда (27,0 тис.), а також успадкування (25,8 тис.) та купівля-продаж (понад 7,8 тис.), пише agronomy

Загальна площа укладених договорів оренди сільгоспземель у листопаді 2023 року становила 68,7 тис. га, в той час як сукупна площа проданих земель була майже у 4 рази меншою — 17,3 тис. га, говориться у новому випуску аналітичного огляду ринку земель України, підготовленого KSE Агроцентром за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку — АГРО.

Крім того, у листопаді 2023 року було зафіксовано 88 випадків передання сільськогосподарських ділянок в іпотеку сукупною площею 399 га.

Зазначається, що з жовтня 2021 року надання комунальних земель в оренду відбувається через електронні аукціони на платформі «Prozorro.Продажі». Відтоді було успішно передано в оренду 4917 земельних ділянок комунальної власності сукупною площею 44,0 тис. га, що приносить громадам щорічно 391,8 млн грн доходу.

«Листопад став третім поспіль місяцем, у якому встановлюється рекорд з передачі в оренду комунальних сільгоспземель. Якщо середньомісячний показник з початку 2023 року станом на початок листопада становив 290 ділянок сукупною площею 2,9 тис. га, то в листопаді було передано 565 ділянок сукупною площею 4,9 тис. га», — говориться у повідомленні.

За весь час проведення земельних торгів на платформі «Prozorro.Продажі» середньозважена ціна оренди становить 8,9 тис. грн за середньозваженої стартової ціни у 2,4 тис. грн/га.

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