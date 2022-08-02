Оренда держмайна в липні: проведено аукціонів на понад мільйон гривень на місяць — Finance.ua
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Оренда держмайна в липні: проведено аукціонів на понад мільйон гривень на місяць

Казна та Політика
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Оренда держмайна в липні: проведено аукціонів на понад мільйон гривень на місяць
Оренда держмайна в липні: проведено аукціонів на понад мільйон гривень на місяць
У липні Фонд державного майна та його регіональні відділення проведели 147 орендних аукціонів та уклали 106 договорів оренди.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
В ході торгів вартість оренди в середньому зростала більш ніж вдвічі — зі стартових 465,9 тис. грн до 1,03 млн грн на місяць. Таким чином, за результатами аукціонів буде забезпечено надходження понад 12 млн грн на рік.
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Один з найбільших аукціонів липня відбувся на Львівщині. Вартість нерухомості в ході конкурентних торгів зросла зі стартових 74,4 тис грн до 150 тис грн, що сумарно на рік становить 1,8 млн грн. Переможцем аукціону стала переміщена з Київської області компанія, яка продовжить діяльність на орендованому об‘єкті.
"Держава створила бізнесу необхідні умови для швидкої та зручної оренди держмайна. Результатом є високий попит на об’єкти, що сприяв зростанню цін на аукціонах більше ніж вдвічі. Продовжуємо виставляти нові об’єкти на аукціони та укладаємо нові договори, забезпечуючи бізнес необхідними площадками для роботи під час воєнного стану",— заявила виконуюча обов’язки Голови Фонду держмайна Ольга Батова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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