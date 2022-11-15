Орегонський університет планує розробити нову акумуляторну батарею — Finance.ua

Орегонський університет планує розробити нову акумуляторну батарею 15.11.2022, 01:03 — Технології&Авто

Міністерство енергетики США виділило Університету штату Орегон $3 мільйони на дослідження розробки нової технології акумуляторних батарей, яка б прискорила перехід до чистої енергії, не покладаючись на рідкісні вичерпні мінерали, такі як літій, кобальт і нікель.

Професор хімії Орегонського університету Сюлей «Девід» Цзі, який очолить дослідницьку групу з розробки акумуляторів, сказав, що це може змінити правила гри.

«Це нова парадигма, — сказав він в інтерв’ю Орегонському громадському мовленню. — Ми дуже раді і дуже вдячні за можливість працювати над цим проєктом».

У міру того як світ переходить від викопного палива до чистої енергії, щоб зменшити внесок у зміну клімату, зростає потреба в акумуляторах для зберігання відновлюваної енергії та живлення електромобілів. Бум на ринку акумуляторів викликав занепокоєння через вплив видобутку таких матеріалів, як літій, на навколишнє середовище, а також призвів до зростання цін і попиту на мінерали, що використовуються для виробництва акумуляторів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, яке здійснює аналіз даних для глобальної енергетичної політики, до 2025 року світ може зіткнутися з дефіцитом літію. Ціна на нього стрімко зросла, потроївшись у 2021 році. Нікель, мінерал, який використовується для літій-іонних акумуляторів, також зростає в попиті та демонструє зростання цін.

Джі, який очолить групу дослідників з Університету Говарда, Університету Мериленду та Університету Вандербілта, сказав, що залежність від цих корисних копалин є нестійкою і дорогою. Він сказав, що досягнення цілей чистої енергії незабаром зажадає відходу від відносно рідкісних, обмежених мінералів.

Він планує дослідити аніонні батареї, які забезпечують необхідні компоненти без використання обмежених мінералів, як ті, що використовуються в літієвих, і які потенційно можуть збільшити кількість енергії, яку може утримувати батарея.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.