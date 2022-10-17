Орбан доручив знизити інфляцію вдвічі до кінця 2023 року — Finance.ua

Орбан доручив знизити інфляцію вдвічі до кінця 2023 року
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, що він попросив міністра фінансів та керівника Центробанку знизити рівень інфляції як мінімум удвічі до кінця наступного року.
Про це повідомило агентство Reuters.
«Я попросив керуючого центральним банком і доручив міністру фінансів скоротити цю інфляцію як мінімум удвічі до кінця наступного року», — сказав Орбан на державному радіо.
Він додав, що очікує побачити однозначну інфляцію до кінця 2023 року. Інфляція в Угорщині підскочила до 20,1% у вересні з 15,6% у серпні. Базова інфляція виявилася вищою за очікування і склала 20,7%.
Орбан не повідомив про подробиці, але сказав, що боротьба з інфляцією має першорядне значення.
Перед Центральним банком Угорщини постає одна з найбільших проблем серед країн Центральної Європи щодо стримування інфляції після того, як минулого місяця він оголосив, що завершить цикл різких підвищень ставок на рівні 13%.
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