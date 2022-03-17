Опитування українських стартапів: 24% продовжують роботу, 46% – працюють частково/віддалено, 28% – не працюють зовсім — Finance.ua

Опитування українських стартапів: 24% продовжують роботу, 46% – працюють частково/віддалено, 28% – не працюють зовсім

Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Опитування українських стартапів: 24% продовжують роботу, 46% – працюють частково/віддалено, 28% – не працюють зовсім

Український фонд стартапів провів онлайн-дослідження екосистеми, в якому взяли участь близько 150 засновників українських стартапів, перадає Sundries.

Респонденти відповідали на питання про можливості продовження своєї діяльності, зокрема, необхідність релокейту, роботу команди, потреби у фінансуванні та інвестиціях, подальші плани розвитку проєктів тощо.

Результати дослідження

Зокрема: щодо локації команд стартапів: 71% залишились в Україні, 28% — наразі частково за кордоном і лише 1% — повністю виїхали з країни.

Важливо зазначити, що чимало команд стартапів долучились до ЗСУ, лав територіальної оборони чи ІТ армії, допомагають фінансово чи медійно, волонтерять. У всіх є розуміння, що в реаліях воєнного часу важливий внесок кожного. Одні стартапи роблять всі свої сервіси безкоштовними для користувачів, інші — активно створюють нові платформи, маркетплейси чи інші діджитал-проєкти, де об’єднуються ті, хто готовий надавати допомогу, і ті, хто її потребує.

24,3% опитаних стартапів — продовжують роботу, 46,7% — частково працюють (переважно віддалено), 28% — не працюють зовсім, 1% — змінили сферу своєї діяльності.

Інфографіка: Український фонд стартапів

Можливості для продовження діяльності стартапів у всіх різні: 38,5% респондентів мають заощадження максимум на 1 місяць, 37,2% — на 1-3 місяці, 16,7% — на 3-6 місяців, 7,6% — на пів року і більше.

Загалом, якщо говорити про подальший розвиток стартап-проєктів, результати дослідження показали, що 41,1% стартапів на сьогодні не мають заощаджень та фінансових можливостей на розвиток стартапів.

Переважна більшість опитаних стартапів (99% респондентів) зазначили, що потребують фінансової підтримки.

Водночас 85% респондентів мають розуміння і бачення того, що робити далі, та продовжують будувати плани розвитку власних проєктів на майбутнє.

37,4% стартапів потребують релокації проєкту та команди на тимчасовій чи постійній основі.

Серед найближчих завдань стартапи називають збереження команди та її безпека, переформатування бізнес-моделі, мікрозайми, пошук іноземних інвестицій, фандрайзинг тощо.

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