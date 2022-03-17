Оприлюднили основні умови, на яких Україна приєдналася до європейської енергомережі — Finance.ua

Оприлюднили основні умови, на яких Україна приєдналася до європейської енергомережі

Вчора 20:02 — Енергетика

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький оприлюднив основні умови, на яких Україна приєдналася до європейської енергомережі.

Про них він розповів на прес-конференції в Укрінформі.

«Ми приєдналися на тих самих умовах, які існували у нашому контракті з ENTSO-E про приєднання раніше», — пояснив Кудрицький.

За його словами, основною умовою приєднання є те, що Україна забезпечує самостійне балансування своєї енергосистеми та енергосистеми Молдови. Тобто, без потреби Україна не братиме електроенергію з європейської енергосистеми. Крім того, однією з умов є те, що Україна тримає сальдо перетікання щогодини. Це означає, що за підсумками години сальдо зовнішніх та внутрішніх потоків від України до ЄС та з ЄС до України не повинно перевищувати певної величини.

Також Україна має забезпечувати стабільність первинного резерву всередині своєї системи для того, щоб робити свій внесок у стабільність системи ЄС.

Кудрицький зазначив, що разом із цим Україна має адаптувати регуляторну політику до європейської.

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