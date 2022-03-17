Оприлюднили основні умови, на яких Україна приєдналася до європейської енергомережі — Finance.ua
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Оприлюднили основні умови, на яких Україна приєдналася до європейської енергомережі

Вчора 20:02Енергетика
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Оприлюднили основні умови, на яких Україна приєдналася до європейської енергомережі
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький оприлюднив основні умови, на яких Україна приєдналася до європейської енергомережі.
Про них він розповів на прес-конференції в Укрінформі.
«Ми приєдналися на тих самих умовах, які існували у нашому контракті з ENTSO-E про приєднання раніше», — пояснив Кудрицький.
За його словами, основною умовою приєднання є те, що Україна забезпечує самостійне балансування своєї енергосистеми та енергосистеми Молдови. Тобто, без потреби Україна не братиме електроенергію з європейської енергосистеми. Крім того, однією з умов є те, що Україна тримає сальдо перетікання щогодини. Це означає, що за підсумками години сальдо зовнішніх та внутрішніх потоків від України до ЄС та з ЄС до України не повинно перевищувати певної величини.
Також Україна має забезпечувати стабільність первинного резерву всередині своєї системи для того, щоб робити свій внесок у стабільність системи ЄС.
Кудрицький зазначив, що разом із цим Україна має адаптувати регуляторну політику до європейської.

Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу

За матеріалами: Укрінформ
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