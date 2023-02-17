Оприлюднено розмір дивідендів, які заплатять до бюджету держпідприємства — Finance.ua
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Оприлюднено розмір дивідендів, які заплатять до бюджету держпідприємства

Казна та Політика
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Оприлюднено розмір дивідендів, які заплатять до бюджету держпідприємства
Оприлюднено розмір дивідендів, які заплатять до бюджету держпідприємства
Міністерство економіки підготувало проект постанови Кабінету Міністрів про базовий норматив відрахування частки прибутку на виплату дивідендів за 2022 рік державних підприємств та компаній із часткою держави понад 50%.
Проектом передбачається:
  • затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання у 2022 році, у розмірі 50%;
  • для Ощадбанку, Оператора ринку та Укргідроенерго, Укрфінжитла, Українського Дунайського пароплавства у розмірі 30%;
  • для ПриватБанку у розмірі 80%.
За попередніми розрахунками, у разі ухвалення проекту прогнозна сума дивідендів до державного бюджету поточного року становитиме, приблизно, 19,4 млрд гривень (без урахування Нафтогазу України).
Нагадаємо, з початку 2023 року до держбюджету України надійшло 645 млн гривень від приватизації державного майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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