Oppo представила складаний смартфон Find N3 Flip і годинник Watch 4 Pro — Finance.ua

Oppo представила складаний смартфон Find N3 Flip і годинник Watch 4 Pro 31.08.2023, 01:17 — Технології&Авто

Oppo представила складаний смартфон Find N3 Flip і годинник Watch 4 Pro

Китайська компанія Oppo презентувала Find N3 Flip — смартфон у формі розкладачки, а також Watch 4 Pro — смарт-годинник із двома чипами.

Oppo Find N3 Flip

Як пише The Verge, новий смартфон від Oppo отримав потрійну тилову камеру: основний датчик на 50 МП, надширокий сенсор на 48 МП із полем огляду в 114 градусів та 32-мегапіксельний телеоб'єктив. Для селфі є 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Oppo Find N3 Flip має два варіанти основної памʼяті: 256 ГБ або 512 ГБ. Оперативна памʼять в обох версіях — 12 ГБ.

Товщина ґаджета становить близько 16,4 мм в складеному стані й 7,8 мм — у розкритому. Це трохи більше, ніж у нещодавно представленого Samsung Galaxy Z Flip 5, який має 15,1 мм та 6,9 мм відповідно. Важить новинка від OPPO 198 грамів, тоді як Z Flip — 187 грамів.

Find N3 Flip має 6,8-дюймовий внутрішній екран і зовнішній 3,26-дюймовий дисплей (Z Flip 5 отримав 6,7-дюймовий і 3,4 дюймовий екрани відповідно).

Фото: Oppo

Смартфон оснащено акумулятором ємністю 4300 мА·год і підтримує швидку зарядку потужністю до 44 Вт.

Ціна на Find N3 Flip із 256 ГБ памʼяті становить близько 932 доларів, варіант із 512 ГБ обійдеться в близько 1042 доларів. Дата випуску та ціна апарата на глобальному ринку поки невідомі, однак Oppo стверджує, що смартфон незабаром з’явиться за межами Китаю.

Oppo Watch 4 Pro

Смарт-годинник Oppo Watch 4 Pro оснастили керамічною задньою кришкою та рамкою з неіржавної сталі, повідомляє Editorji.

Пристрій має AMOLED LTPO-дисплей із діагоналлю 1,91 дюйма. Без ремінця годинник важить близько 52,3 грама.

Watch 4 Pro отримав два чипи: Qualcomm Snapdragon W5 SoC і BES 2700. Перший справляється з більш важкими завданнями, а другий працює в режимі низького енергоспоживання. Ці чипи поєднуються з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ внутрішньої пам’яті.

Фото: Oppo

В ґаджет вбудовано різні датчики: для відстеження серцевого ритму, вимірювання рівня кисню й цукру в крові, відстеження сну тощо. Також він може попереджати користувачів про нерегулярний серцевий ритм, рівень стресу та надавати дані про хропіння.

Oppo обіцяє, що годинник зможе працювати 14 днів при невеликому використанні та близько пʼяти днів при інтенсивному. Крім того, 10-хвилинна зарядка може забезпечити до 24 годин автономної роботи, тоді як повна зарядка триває 65 хвилин.

Watch 4 Pro сумісний з пристроями, які працюють на Android 8 і вище або iOS 13 і вище.

Ціна на Oppo Watch 4 Pro становить 2299 юанів (близько 315 доларів) за варіант із силіконовим ремінцем і 2499 юанів (близько 342 доларів) — зі шкіряним.

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