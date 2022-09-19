Oppo представила новий смартфон — Finance.ua

Oppo представила новий смартфон
Китайська компанія Oppo представила новий смартфон Oppo K10X.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю в 1920×1080 пікселів та частотою оновлення екрана в 120Гц.
Окрім процесора Snapdragon 695, усередині смартфона встановлена батарея потужністю в 5 000 мегаампер за годину.
Зазначається, що селфікамера має 16 Мп, а головна з трьох камер на зворотному боці — 64 Мп. Також збоку є сканер для зчитування відбитків пальців.
Пристрій буде доступний у двох кольорах — світло-блакитний та чорний.
Модель з операційною пам’яттю у 8 Гб та внутрішньою у 128 Гб коштуватиме від 213 доларів, у той час, як вартість варіанту з 12/256Гб дорівнюватиме 285 доларів.
Продажі розпочнуться вже 22 вересня.
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