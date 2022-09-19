Oppo представила новий смартфон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Oppo представила новий смартфон

Технології&Авто
885
Oppo представила новий смартфон
Oppo представила новий смартфон, www.gsmarena.com
Китайська компанія Oppo представила новий смартфон Oppo K10X.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю в 1920×1080 пікселів та частотою оновлення екрана в 120Гц.
Окрім процесора Snapdragon 695, усередині смартфона встановлена батарея потужністю в 5 000 мегаампер за годину.
Oppo представила новий смартфон
www.gsmarena.com
Зазначається, що селфікамера має 16 Мп, а головна з трьох камер на зворотному боці — 64 Мп. Також збоку є сканер для зчитування відбитків пальців.
Пристрій буде доступний у двох кольорах — світло-блакитний та чорний.
Модель з операційною пам’яттю у 8 Гб та внутрішньою у 128 Гб коштуватиме від 213 доларів, у той час, як вартість варіанту з 12/256Гб дорівнюватиме 285 доларів.
Продажі розпочнуться вже 22 вересня.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.