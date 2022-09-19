Oppo представила новий смартфон — Finance.ua

Oppo представила новий смартфон Вчора 04:16 — Технології&Авто

Oppo представила новий смартфон, www.gsmarena.com

Китайська компанія Oppo представила новий смартфон Oppo K10X.

Про це повідомляє GSM Arena

Пристрій має 16,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю в 1920×1080 пікселів та частотою оновлення екрана в 120Гц.

Окрім процесора Snapdragon 695, усередині смартфона встановлена батарея потужністю в 5 000 мегаампер за годину.

www.gsmarena.com

Зазначається, що селфікамера має 16 Мп, а головна з трьох камер на зворотному боці — 64 Мп. Також збоку є сканер для зчитування відбитків пальців.

Пристрій буде доступний у двох кольорах — світло-блакитний та чорний.

Модель з операційною пам’яттю у 8 Гб та внутрішньою у 128 Гб коштуватиме від 213 доларів, у той час, як вартість варіанту з 12/256Гб дорівнюватиме 285 доларів.

Продажі розпочнуться вже 22 вересня.

Укрінформ За матеріалами:

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