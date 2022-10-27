Оплата за опалення: які будуть тарифи — Finance.ua

Оплата за опалення: які будуть тарифи Вчора 09:00 — Особисті фінанси

В Україні з початком опалювального сезону в середньому витрати на комуналку збільшаться на 80%. До того ж тариф не перераховуватимуть. Він буде на рівні минулого року (крім газу).

Згідно із законом № 7427 від 29 липня 2022 року всі комунальні платежі з опалення, газу та гарячої води мають бути заморожені станом на 24 лютого 2022 року під час воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після закінчення війни.

За законом компенсувати різницю між ринковими тарифами та встановленим НАКом мають із державного бюджету. Така ініціатива коштуватиме 264,3 млрд грн. На період воєнного часу та протягом шести місяців після нього заборонено:

підвищувати вартість доставки газу;

підвищувати тариф на опалення;

підвищувати тариф на гарячу воду;

підвищувати тарифи на газ.

Офіційно в органах місцевої влади стверджують, що тарифи «заморозили». Однак насправді платити все одно доведеться більше, ніж торік. Так, за оцінками Держстату, якщо порівняти січень-серпень минулого року з поточним, виявиться, що газ подорожчав приблизно на 16%.

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Для розуміння, у грудні 2021 кубометр газу «Нафтогаз» продавав за 6,33 грн, а в грудні цього року — вже за ціною 7,96 грн за куб. Якщо взимку ви використовуєте для опалення будинку 200 кубів газу:

у грудні 2022-го доведеться заплатити 1592 грн;

у грудні 2021-го платили лише 1266 грн.

Тут також варто враховувати, що минулого року в Україні ще був відкритий ринок газу — і багато українців користувалися послугами збуту газу.

Довідка Finance.ua:

«Нафтогаз» на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною;

споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів. Про це повідомляють експерти ГазПравди. Там зазначають, що у разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги.

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