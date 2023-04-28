Оператор з розподілу газу вперше за десятиріччя забезпечив 100% розрахунків перед державою і бізнесом — Finance.ua
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Оператор з розподілу газу вперше за десятиріччя забезпечив 100% розрахунків перед державою і бізнесом

Енергетика
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Оператор з розподілу газу вперше за десятиріччя забезпечив 100% розрахунків перед державою і бізнесом
Оператор з розподілу газу вперше за десятиріччя забезпечив 100% розрахунків перед державою і бізнесом
За підсумками першого кварталу 2023 року ТОВ «Газорозподільні мережі України» сплатило податків та обов’язкових платежів у розмірі 22,4 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
«Компанія вперше за десятиріччя забезпечила 100% розрахунків перед державою та бізнес-партнерами за експлуатацію державних газорозподільних мереж», — сказано в повідомленні.
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Також підприємство сплатило 12,2 мільйона гривень на користь держави згідно з договором експлуатації Міністерства енергетики України за експлуатацію державних газорозподільних систем та їх складових. 42,3 млн гривень — ГПК «Нафтогаз України» за газ для покриття виробничо-технологічних втрат, 2,5 мільйона гривень — ТОВ «ОГТСУ» за послуги з транспортування газу.
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Частину коштів компанія продовжує спрямовувати на забезпечення стабільності критичної інфраструктури.
«Захист інтересів споживачів та забезпечення стабільного енергетичного фронту в умовах війни — це пріоритет держави. А налагоджене та безперебійне постачання газу в оселі українців, лікарні, школи, промислові підприємства та до інших об’єктів є важливим чинником національної безпеки та соціальної стабільності України», — відзначив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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