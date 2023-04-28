Оператор з розподілу газу вперше за десятиріччя забезпечив 100% розрахунків перед державою і бізнесом — Finance.ua

Оператор з розподілу газу вперше за десятиріччя забезпечив 100% розрахунків перед державою і бізнесом Сьогодні 20:45 — Енергетика

Оператор з розподілу газу вперше за десятиріччя забезпечив 100% розрахунків перед державою і бізнесом

За підсумками першого кварталу 2023 року ТОВ «Газорозподільні мережі України» сплатило податків та обов’язкових платежів у розмірі 22,4 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Компанія вперше за десятиріччя забезпечила 100% розрахунків перед державою та бізнес-партнерами за експлуатацію державних газорозподільних мереж», — сказано в повідомленні.

Читайте також Стало відомо, у яких країнах ЄС найбільше зросли ціни на газ

Також підприємство сплатило 12,2 мільйона гривень на користь держави згідно з договором експлуатації Міністерства енергетики України за експлуатацію державних газорозподільних систем та їх складових. 42,3 млн гривень — ГПК «Нафтогаз України» за газ для покриття виробничо-технологічних втрат, 2,5 мільйона гривень — ТОВ «ОГТСУ» за послуги з транспортування газу.

Частину коштів компанія продовжує спрямовувати на забезпечення стабільності критичної інфраструктури.

«Захист інтересів споживачів та забезпечення стабільного енергетичного фронту в умовах війни — це пріоритет держави. А налагоджене та безперебійне постачання газу в оселі українців, лікарні, школи, промислові підприємства та до інших об’єктів є важливим чинником національної безпеки та соціальної стабільності України», — відзначив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.