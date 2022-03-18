Оператор ГТС України обладнає сонячними панелями газорозподільні станції для забезпечення резервного живлення — Finance.ua

Оператор ГТС України обладнає сонячними панелями газорозподільні станції для забезпечення резервного живлення

Вчора 20:41 — Енергетика

Через значне пошкодження електричних мереж у зонах бойових дій Оператор ГТС України (ОГТСУ) терміново встановлює комплекти з сонячних панелей на газорозподільних станціях (ГРС) для забезпечення їх резервного живлення.

Першочергове завдання проєкту — забезпечити газорозподільні стації додатковими джерелами електроенергії, для того, щоб вони могли безперебійно виконувати всі свої функції та забезпечувати газом населення у відповідних регіонах.

Як це працюватиме? Вдень сонячна панель буде забезпечувати електроенергією вимірювальні комплекси і заряджати акумулятор. У нічний час комплекс живиться від акумулятора. Використовується те обладнання, яке вже є в наявності на складах у постачальників в Україні. Монтаж та наладка обладнання здійснюється самостійно — силами фахівців Оператор ГТС.

«Ми планували реалізацію цього проекта ще до війни, як одну з ініціатив для оптимізації споживання енергетичних ресурсів. Тепер, коли електромережі України потерпають від постійних обстрілів ворога, це необхідність, щоб газорозподільні станції мали автономні варіанти живлення та могли виконувати свої функції», — зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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