Оператор ГТС України обладнає сонячними панелями газорозподільні станції для забезпечення резервного живлення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Оператор ГТС України обладнає сонячними панелями газорозподільні станції для забезпечення резервного живлення

Вчора 20:41Енергетика
94
Через значне пошкодження електричних мереж у зонах бойових дій Оператор ГТС України (ОГТСУ) терміново встановлює комплекти з сонячних панелей на газорозподільних станціях (ГРС) для забезпечення їх резервного живлення.
Першочергове завдання проєкту — забезпечити газорозподільні стації додатковими джерелами електроенергії, для того, щоб вони могли безперебійно виконувати всі свої функції та забезпечувати газом населення у відповідних регіонах.
Як це працюватиме? Вдень сонячна панель буде забезпечувати електроенергією вимірювальні комплекси і заряджати акумулятор. У нічний час комплекс живиться від акумулятора. Використовується те обладнання, яке вже є в наявності на складах у постачальників в Україні. Монтаж та наладка обладнання здійснюється самостійно — силами фахівців Оператор ГТС.
«Ми планували реалізацію цього проекта ще до війни, як одну з ініціатив для оптимізації споживання енергетичних ресурсів. Тепер, коли електромережі України потерпають від постійних обстрілів ворога, це необхідність, щоб газорозподільні станції мали автономні варіанти живлення та могли виконувати свої функції», — зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.