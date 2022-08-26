Оператор Bitcoin-банкоматів вийде на фондовий ринок з оцінкою в $885 млн — Finance.ua

Оператор Bitcoin-банкоматів вийде на фондовий ринок з оцінкою в $885 млн Вчора 21:29 — Фінтех і Картки

Оператор Bitcoin-банкоматів вийде на фондовий ринок з оцінкою в $885 млн

Найбільший у Північній Америці оператор криптовалютних банкоматів — Bitcoin Depot — планує отримати публічний статус з капіталізацією $885 млн через злиття зі SPAC GSR II Meteora Acquisition Corp.

Згідно з сервісом Coin ATM Radar, фірма є оператором 6915 пристроїв по всьому світу. У США компанія займає 19,7% ринку, керуючи 6714 ATM. Найближчий конкурент — CoinCloud — має 5261 криптомат (15,5%).

Банкомати Bitcoin Depot дозволяють підключатися до гаманця та після верифікації обмінювати фіат на біткоїн, Litecoin або Ethereum. Компанія також запустила сервіс придбання цифрових активів за допомогою мобільного додатка.

Bitcoin Depot запровадила багаторівневу систему дотримання нормативних вимог, що передбачає розкриття додаткових відомостей для здійснення великих транзакцій.

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За словами CEO Брендона Мінца, після виходу на фондовий ринок фірма може розглянути варіанти поглинання конкурентів.

Нагадаємо, у серпні онлайн-брокер Robinhood домовився про зниження на 58% ціни придбання стартапу Ziglu через погіршення ринкових умов.

Раніше Galaxy Digital відмовився від виконання угоди щодо купівлі BitGo.

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