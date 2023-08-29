OpenAI випустив версію ChatGPT для великого бізнесу — Finance.ua

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OpenAI випустив версію ChatGPT для великого бізнесу

Технології&Авто
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OpenAI випустив версію ChatGPT для великого бізнесу
OpenAI випустив версію ChatGPT для великого бізнесу
Лідер в розробці та запровадженні штучного інтелекту OpenAI заявив, що випускає версію ChatGPT, орієнтовану на великий бізнес.
Про це повідомляє Reuters.
Як йдеться в заяві компанії, ChatGPT Enterprise пропонує більше безпеки, конфіденційності та більш швидкісний доступ до технології OpenAI. Першими клієнтами включають Block, Carlyle і Estee Lauder Companies.
Агентство нагадує, що коли OpenAI випустив ChatGPT, орієнтований на споживача, у листопаді, це поклало початок шаленому використанню генеративного штучного інтелекту в повсякденних завданнях від написання до кодування та досягло 100 мільйонів активних користувачів щомісяця в січні.
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Із запуском ChatGPT Enterprise OpenAI сподівається, що роботодавці почуватимуться комфортно під час використання ChatGPT на роботі.
Корпорація Microsoft уже пропонує компаніям доступ до ChatGPT через свою службу Azure OpenAI, однак, щоб використовувати її, компанії повинні бути клієнтами Azure, платформи хмарних обчислень Microsoft. Абонентам ChatGPT Enterprise не потрібно підписуватися на Azure.
На запитання, чи конкурує ChatGPT Enterprise з Microsoft за клієнтів, представник OpenAI сказав, що «клієнти можуть вибрати, яка платформа підходить для їхнього бізнесу».

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За матеріалами:
Економічна Правда
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