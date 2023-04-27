OpenAI анонсує запуск ChatGPT Business та нові елементи управління конфіденційністю — Finance.ua

OpenAI анонсує запуск ChatGPT Business та нові елементи управління конфіденційністю Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

OpenAI анонсує запуск ChatGPT Business та нові елементи управління конфіденційністю

OpenAI, творець чат-бота зі штучним інтелектом, планує запровадити новий рівень підписки, адаптований до потреб корпоративних клієнтів.

Про це пише TechCrunch.

ChatGPT Business стане доступним протягом найближчих місяців.

Компанія описує майбутню пропозицію під назвою ChatGPT Business як версію «для професіоналів, яким потрібен більший контроль над своїми даними, а також для підприємств, які прагнуть керувати своїми кінцевими користувачами».

«ChatGPT Business наслідуватиме політики використання даних нашого API, що означає, що дані кінцевих користувачів не будуть використовуватися для навчання наших моделей за умовчанням», — написав OpenAI.

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Компанія раніше повідомляла, що вивчає додаткові платні можливості для ChatGPT, оскільки сервіс швидко зростає. (Перший рівень передплати, ChatGPT Plus, був запущений у лютому і коштує $20 на місяць.)

Вивчаючи потенційні нові джерела доходу, OpenAI у березні запустив плагіни для ChatGPT, які розширили функціональність бота, надавши йому доступ до сторонніх джерел знань та баз даних, включаючи інтернет.

Крім ChatGPT Business OpenAI анонсувала нову функцію, яка дозволяє всім користувачам ChatGPT відключати історію чатів. В OpenAI зазначили, що розмови, що почалися, коли історія чату була відключена, не будуть використовуватися для навчання та покращення моделей OpenAI і не відображатимуться на бічній панелі.

Але вони зберігатимуться протягом 30 днів і переглядатимуться «при необхідності для відстеження зловживань». Нові можливості зʼявляються у міру того, як регулюючі органи посилюють контроль за методами роботи з даними OpenAI.

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