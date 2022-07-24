Opel зніме з виробництва Insignia (фото) — Finance.ua
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Opel зніме з виробництва Insignia (фото)

Фондовий ринок
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Німецький автовиробник Opel має намір припинити випуск модельного сімейства Insignia до кінця поточного року.
Opel зніме з виробництва Insignia (фото)
Про це повідомляє MMR із посиланням на Automobilvoche.
Як зазначається, Opel припинить випуск модельного сімейства Insignia до кінця поточного року, і джерело називає це «достроковим зняттям з виробництва». Наступник Insignia має з’явитись на ринку не раніше 2024 року.
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Зупинку випуску Insignia видання пов’язує із бажанням Opel вивільнити виробничі потужності на своєму заводі у Рюссельсгаймі. На цьому підприємстві компанія має намір нарощувати збірку сучасного покоління Astra та DS4.
Також існує ймовірність того, що виробник планує електрифікувати Insignia. Актуальна платформа не дозволяє перетворити модель на електромобіль, тоді як компанія раніше неодноразово заявляла про прагнення повністю електрифікувати свою лінійку.
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За матеріалами:
MMR
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