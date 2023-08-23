Opel створив 2,4-метровий військовий електромобіль (фото) — Finance.ua

Opel створив 2,4-метровий військовий електромобіль (фото) Вчора 01:26 — Технології&Авто

Opel створив 2,4-метровий військовий електромобіль (фото)

Електромобіль Opel Rocks-e отримав нестандартну модифікацію. Маленьке міське авто надійшло на службу до збройних сил Нідерландів. Про це розповів у Linkеdin офіцер нідерландської армії.

Для армійських потреб закупили п’ять Opel Rocks-e. Три з них обслуговуватимуть Королівські військово-повітряні сили Нідерландів.

Очікується, що нові Opel Rocks-e використовуватимуть для швидкого доставлення персоналу, невеликих вантажів або документів територією бази. Примітно, що це не перші електрокари в армії Нідерландів — раніше було закуплено кросовери Hyundai Nexo з водневими паливними комірками.

Візуально військові електромобілі Opel Rocks-e відрізняються від стандартної моделі тільки забарвленням кольору хакі. Перелік доопрацювань не розкривають: за попередніми даними, доопрацьовано світлотехніку авто і встановлено апаратуру зв’язку.

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Новий Opel Rocks-e оснащений 8-сильним мотором і батареєю на 5,5 кВт∙год. Він розвиває 45 км/год і може проїхати 75 км без підзарядки. У низці країн Європи для керування настільки малопотужним транспортним засобом не потрібні водійські права.

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