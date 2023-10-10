Опціони, ETF дивіденди та інше: експерти обговорили найцікавіші інструменти інвестування на фондовому ринку — Finance.ua

Опціони, ETF дивіденди та інше: експерти обговорили найцікавіші інструменти інвестування на фондовому ринку Сьогодні 21:15 — Фондовий ринок

Опціони, ETF дивіденди та інше: експерти обговорили найцікавіші інструменти інвестування на фондовому ринку

У суботу, 30 вересня, в Києві відбулася конференція «Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва двох інвестиційних стратегій», під час якої інвестори-практики ділилися своїм досвідом і давали практичні поради для інвесторів, як діяти в умовах ринку, що зростає, та ринку, що падає.

У межах конференції відбулася панельна дискусія на тему «Які інструменти інвестування на фондовому ринку дають найбільший прибуток?», яку модерував засновник Gonzo invest та керуючий активами Павло Бойко.

Учасниками дискусії стали інвестиційний радник, автор YouTube-каналу «Мільйонер за 7 років», адвокат і партнер юридичної компанії KFN Мирослав Король, незалежний експерт з фондового ринку Леонід Білозерський, інвестиційний радник та інвестор на фондовому ринку США та України Євгеній Тригубченко, фінансовий радник, лектор Микита Гуппал.

Finance.ua переповідає ключові моменти дискусії.

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Критика інвестиційних стратегій

Як не дивно, учасники дискусії почали з критики своїх інвестиційних стратегій.

Леонід Білозерський звернув увагу, що зараз багато невизначеності, яка може впливати на фондовий ринок. Він нагадав, що під час кризи 2008 року обвал ринку відбувався в усіх секторах. І якщо зараз історія повториться, усе може швидко закінчитися, навіть за умови інвестування в різні сектори. Тому іноді треба з легким серцем відпустити збитки та вийти спостерігати за ситуацією.

Микита Гуппал розкритикував торгівлю опціонами. Хоч з цією стратегією можна в день заробляти від 10% до 300%, але це дуже ризиковий інструмент.

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«Це як скальпель. Якщо він у руках хірурга, то він допомагає. В руках дитини скальпель може сильно зашкодити. В Україні фінансова грамотність не на дуже високому рівні. Згідно зі статистикою, менш як 3% українців узагалі інвестує. І серед цих 3% знаходяться такі, які вірять, що можуть переграти найкращих аналітиків й управителів світу», — зазначив Гуппал.

За його словами, найгірше, коли такі люди заробляють, адже це створює ілюзію обізнаності. Люди починають вкладати все більше грошей, зокрема кредитних, чого ні за яких умов робити не можна. Зрештою людина втрачає все, залишаючись у боргах.

Максим Гуппал наголосив, що в опціонах пересидіти не можна, як з акціями, адже опціон має експірацію — час виконання контракту. Окрім того, опціонний контракт контролює одразу 100 акцій. До речі, детальніше про опціони ми писали в цій статті

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Друга ж помилка, яку роблять інвестори — намагаються відіграти втрачене. Адже це ще більше заганяє людину в борги.

«Щоб торгувати опціонами треба багато навчатися», — підкреслив Гуппал.

За словами Євгенія Тригубченка, останнім часом пішла мода купувати ETF дивідендних компаній. Але нюанс, який залишається поза увагою — податки.

«Прийшли дивіденди, нас оподаткували — ми заплатили з самого початку 15% у США. Далі ми йдемо в нашу податкову, а там нам кажуть: „У вас є папірець з мокрою печаткою від IRS (Служба внутрішніх доходів США. — Ред.), щоб у вас не було подвійного оподаткування? Немає? То платіть ще раз“. А тут треба заплатити 9% + 1,5% - це до тих 15%, що вже сплатили в Штатах. От і рахуйте, скільки дивідендів ви матимете», — пояснив експерт.

Інвестуйте системно

Системність є найважливішою перепоною, яка не дозволяє максимально розкрити свій інвестиційний потенціал, стверджує Мирослав Король. Він навів приклади того, як з цим бореться:

«Публічність „Мільйонера за 7 років“ і публічна обіцянка, що ми щотижня виходитимемо з новим випуском, допомагає завжди бути в певному річищі та не збочуватися. Також ми зробили портфель, який назвали „мавпячим портфелем“. Щомісяця я кидаю дротики в котирувальну дошку, куди дротик потрапляє, те я і купую. Дуже ефективний портфель [сміється], я купую повні ноунейми, але вони всі непогано працюють — це дійсно один із найефективніших портфелів. Але не раджу так робити».

Павло Бойко додав, що системність зробить інвестора більш прибутковим, адже автоматичне слідування формує звичку купувати активи за будь-яких обставин. За його словами, людям зазвичай важко купувати за безцінь, коли все летить у прірву, але легко, коли ринок зростає. Треба ж робити навпаки, робити не так, як підказують інстинкти.

Закривайте мінуси

За словами Микити Гуппала, насамперед потрібно аналізувати ринок і з огляду на це коригувати свою стратегію. Якщо це локальна просадка, то можна її і перечекати, якщо ж усе летить у прірву, то треба виходити з активу.

Коли інструмент починає давати мінус, його потрібно якнайшвидше закрити — це найкраще рішення, яке можна ухвалити.

«Найчастіше роблять навпаки: закривають те, що трохи зросло на 3−5%, і довго тримають позиції, які йдуть -30%, -40%, -50%. Коли ми не закрили цю позицію на -10%, то нам фізично важко закрити її при -20%, нас просто ламає. Кажу це зі свого досвіду й досвіду наших клієнтів», — розповів експерт.

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Павло Бойко додав, що один із найважливіших моментів на фондовому ринку — «не пам’ятати» по якій ціні ви купували.

«Щоразу оцінюйте актив, чи купили б ви його сьогодні. Мені не важливо заробив я 200% чи щось втратив. Буде цікаво мені сьогодні, тоді я цей інструмент тримаю. Людина дуже легко ставиться до незароблених прибутків, і дуже погано — до втрат, хоча математично немає жодної різниці», — зазначив він.

Леонід Білозерський зазначив, що, сидячі в мінусовій позиції, люди намагаються відшукати в новинах якусь інформацію, згідно з якою цей мінусовий актив зараз точно «відстрелить». За словами Микити Гуппала, він «відстрілює», але зазвичай не туди, наприклад, у коліно.

Інвестиції в Україні

Після початку повномасштабної війни Мирослав Король дуже обережно ставиться до гривневих інструментів і в цілому до реального сектору.

«Ми свого часу зробили помилку: коли все зростало, ми 50% портфелю розміщували зокрема в українських активах й активах реального сектору. Усе це повний неліквід. Ліквідність — це основний показник, якому ми надаємо перевагу. На сьогодні швидкість обертання активу в готівку дають або фондові інструменти, або криптовалюта», — розповів інвестор.

Він уточнив, що фондові інструменти є як українські, так і закордонні.

«Був досвід купівлі через українського брокера українські цінні папери. Є проблема і з українським брокером, і з українськими цінними паперами, які в цього брокера залишилися. Ба більше, папери, які були, їх ще й націоналізували — це про Укрнафту. Та й питання Kernel дуже цікаве. Тому, на жаль, до українського сегмента, за винятком євробондів, я більше не інвестую», — зазначив Мирослав Король.

Леонід Білозерський переконаний, що ми дійдемо до моменту, коли великі компанії кредитуватимуться за допомогою боргових цінних паперів. Але для цього потрібно виховувати інвестиційну культуру.

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