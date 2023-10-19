Опалювальний сезон у Києві: скільки будівель підключили до тепла — Finance.ua

Опалювальний сезон у Києві: скільки будівель підключили до тепла
Києві до тепла вже підключили загалом близько 5,2 тисячі будівель — житлового фонду та соціальної сфери. Про ситуацію у столиці розповів мер Віталій Кличко.
Зокрема, з теплопостачанням 199 навчальних закладів, 324 дитячі садочки, 126 медзакладів (у тому числі 11 пологових будинків та 59 стаціонарів), 85 адмінбудівель і закладів соціально-побутового спрямування.
З опаленням наразі 4,5 тисяч житлових будинків. За словами Кличка, установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників. Також за індивідуальними заявками розпочинають подачу тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.
Чи готова Україна до опалювального сезону
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