Опалення вже підключено до 9,2 тис. об'єктів соцінфраструктури та 19 тис. житлових будинків – Мінрегіон — Finance.ua

Опалення вже підключено до 9,2 тис. об'єктів соцінфраструктури та 19 тис. житлових будинків – Мінрегіон Вчора 19:29 — Казна та Політика

Опалення вже підключено до 9,2 тис. об'єктів соцінфраструктури та 19 тис. житлових будинків – Мінрегіон

Опалення вже підключено до 9,2 тис. об’єктів соціальної інфраструктури у 21 регіоні України та Києві, а також до 19 тис. житлових будинків у 16 регіонах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій із посиланням на його голову Олексія Чернишова.

Водночас міністр наголосив, що підключення опалення здійснюється без змін та переносів. Насамперед підключають лікарні, дитячі садки та школи.

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«Також спільно з регіонами працюємо над різними варіантами для створення стратегічних запасів резервів, щоб оперативно реагувати на виклики та проблемні питання, які можуть виникати з теплом, електрикою та водопостачанням унаслідок ворожих атак», — зазначив Чернишов.

Він також закликав українців економити споживання електроенергії у пікові години. Міністр нагадав, що з 10 до 28 жовтня російськими атаками уражено понад 500 об’єктів, з яких понад 40 — об’єкти енергетичної інфраструктури.

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