Опалення оселі за допомогою генератора: у скільки обійдеться доба — Finance.ua

Опалення оселі за допомогою генератора: у скільки обійдеться доба Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Генератори стали неодмінними атрибутами цієї зими. Особливим попитом вони користуються в українців, які залишилися без опалення та світла після масованих російських обстрілів об’єктів інфраструктури, пише news.uaportal.com

Мешканці приватного сектору вмикають генератори, аби знову запрацювали електрокотли та електроплити, щоб бойлери нагріли воду. Вони стають незамінними в оселях, де все живиться від електрики.

Існує низка вимог до генератора, який використовується для подачі тепла, води, електрики. Побутові генератори, які працюють на дизелі, чи бензині — річ корисна, але недешева. Їх вартість стартує від 26 тисяч гривень. Ціна залежить в основному від того, скільки електрики він здатен виробляти. Зазвичай потужності до 3 кВ вистачить на роботу холодильника, котла і помпи для води, генератор потужність до 5 кВ використовують як приватні домоволодіння, так і торговельні заклади, кафе чи кав’ярні.

UAportal вирішив порахувати, у скільки українцям обійдеться використання генератора середньої потужності на добу, якщо він працюватиме безперервно.

Дизельні генератори зазвичай мають споживання 250 г/кВт·год, тобто при виробленні кіловата енергії за годину він спалить 250 г палива (шість літрів за 24 години).

Бензиновий генератор при такому навантаженні спалить 350 г палива (8,4 літра за добу).

Середня ціна літра дизелю в Україні наразі становить 55,02 грн/л. Доба роботи дизельного генератора обійдеться у 330 грн.

Бензин А-95 коштує 51,39 грн/літр. Тож за добу бензиновий генератор витратить понад 430 грн.

Є така формула для вирахування, скільки генератор споживає палива: GхP. У цій формулі G — це споживання палива на 1 кВт навантаження за годину (л/кВт на год), а Р — це значення навантаження на пристрій у кВт.

Фахівці радять: щоб зменшити витрати палива генератором, потрібно аби при його під’єднанні до електромережі ви не вмикали надто багато електропристроїв.

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