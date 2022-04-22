ООН виділила Україні $50 млн для постраждалих від війни — Finance.ua
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ООН виділила Україні $50 млн для постраждалих від війни

Вчора 11:30Казна та Політика
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ООН виділила Україні $50 млн для постраждалих від війниООН виділила Україні $50 млн для постраждалих від війни
Організація об’єднаних націй виділила Україні додаткові 50 млн доларів для надання допомоги постраждалим від війни.
Про це у четвер, 21 квітня, повідомило Управління ООН із координації гуманітарних питань.
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«Координатор гуманітарної допомоги Оснат Лубрані виділила додаткові 50 млн доларів», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кошти виділені із Українського гуманітарного фонду.
Гроші спрямують на підтримку українців, які постраждали через розв’язану росією війну в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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