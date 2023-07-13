ООН просить путіна продовжити чорноморську зернову угоду в обмін на доступ до SWIFT — Reuters — Finance.ua
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ООН просить путіна продовжити чорноморську зернову угоду в обмін на доступ до SWIFT — Reuters

Аграрний ринок
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ООН просить путіна продовжити чорноморську зернову угоду в обмін на доступ до SWIFT — Reuters
ООН просить путіна продовжити чорноморську зернову угоду в обмін на доступ до SWIFT — Reuters
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту росії путіну продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського «россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
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росія погрожувала розірвати зернову угоду, термін дії якої закінчується 17 липня, оскільки кілька вимог щодо відправлення власного зерна та добрив за кордон не були виконані. Останні два судна, які прямують за Чорноморською угодою, зараз достроково завантажуються в Одесі.

Чого хоче росія

Ключовою вимогою москви є відновлення підключення російського «россільгоспбанк» до міжнародної платіжної мережі SWIFT. Його відрізав Європейський Союз у червні 2022 року через вторгнення росії в Україну. У травні представник ЄС заявив, що наразі не розглядається можливість повернення російських банків до SWIFT.
Проте ЄС розглядає можливість підключення дочірньої компанії «россільгоспбанку», щоб дозволити здійснювати транзакції із зерном і добривами.
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Гутерріш запропонував путіну дозволити продовжити чорноморську зернову угоду протягом кількох місяців, даючи ЄС час підключити дочірню компанію «россільгоспбанку» до SWIFT.
У 11 липня Гутерріш надіслав листа путіну, пропонуючи шляхи подальшого сприяння російському експорту продовольства та добрив і забезпечення продовження чорноморських поставок українського зерна, заявили в середу у ООН.
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«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові транзакції через російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку російської федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море», — сказав журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.
Він не надав жодних подробиць щодо пропозиції, але додав, що Гутерріш співпрацює з усіма зацікавленими сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з росією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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