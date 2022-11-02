ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури — Finance.ua

ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури Вчора 11:45 — Казна та Політика

ООН підтвердила, що «зернова ініціатива» буде продовжена 3 листопада, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Twitter.

«У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через „зерновий коридор“. Отримали підтвердження від ООН», — сказано в повідомленні.

Міністр додав, що у Босфорі 2 листопада пройдуть перевірки суден.

Нагадаємо, 1 листопала повідомлялось, що Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй вирішили призупинити дію «зернового коридору» в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.

Пізніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення росією призупинення участі в ній.

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Економічна Правда За матеріалами:

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