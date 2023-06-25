Оновлений Volkswagen Golf може залишитися без «механіки» — Finance.ua

Оновлений Volkswagen Golf може залишитися без «механіки» Сьогодні 03:53 — Фондовий ринок

Оновлений Volkswagen Golf може залишитися без «механіки»

Оновлений Volkswagen Golf 2024, який переживе плановий рестайлінг, не повинен серйозно змінитися. Але, як повідомляють європейські ЗМІ, німецька компанія все ж таки готує кілька важливих сюрпризів. Одним із головних нововведень стане повна відмова від використання на цьому хетчбеку механічних коробок.

Це рішення важливе тому, що німецька модель випускається в кількох «заряджених» модифікаціях, які мають попит частково через наявність «механіки». Однак зміни в європейському законодавстві щодо вимог до екологічності автомобілів змушує виробника піти на такий крок. У зв’язку з цим зберігаються ризики того, що німецькій компанії доведеться урізати список модифікацій хетчбека.

«Під ніж» може піти версія GTI. Щоправда, це поки що офіційно не підтверджено. Можливо, вона й залишиться, тому що хетчбек у даному виконанні можна купити ще й із «автоматом». Крім відмови від «механіки» німецька компанія внесе зміни до салону.

MMR За матеріалами:

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