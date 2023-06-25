Оновлений Volkswagen Golf може залишитися без «механіки» — Finance.ua
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Оновлений Volkswagen Golf може залишитися без «механіки»

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Оновлений Volkswagen Golf може залишитися без «механіки»
Оновлений Volkswagen Golf може залишитися без «механіки»
Оновлений Volkswagen Golf 2024, який переживе плановий рестайлінг, не повинен серйозно змінитися. Але, як повідомляють європейські ЗМІ, німецька компанія все ж таки готує кілька важливих сюрпризів. Одним із головних нововведень стане повна відмова від використання на цьому хетчбеку механічних коробок.
Це рішення важливе тому, що німецька модель випускається в кількох «заряджених» модифікаціях, які мають попит частково через наявність «механіки». Однак зміни в європейському законодавстві щодо вимог до екологічності автомобілів змушує виробника піти на такий крок. У зв’язку з цим зберігаються ризики того, що німецькій компанії доведеться урізати список модифікацій хетчбека.
«Під ніж» може піти версія GTI. Щоправда, це поки що офіційно не підтверджено. Можливо, вона й залишиться, тому що хетчбек у даному виконанні можна купити ще й із «автоматом». Крім відмови від «механіки» німецька компанія внесе зміни до салону.
За матеріалами:
MMR
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