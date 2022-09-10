Оновлений седан BMW 5 Series позбавлять потужного V8 — Finance.ua

Оновлений седан BMW 5 Series позбавлять потужного V8 Вчора 04:28 — Технології&Авто

Представивши седан 7 Series наступного покоління, BMW тепер старанно працює над оновленим 5 Series.

Восьма генерація моделі, дебют якої запланований на початок наступного року, може стати першим після E28, яке не пропонуватиметься з мотором V8, принаймні у версії без приставки M. Західні журналісти стверджують, що M550i xDrive з його 4,4-літровим двигуном з подвійним турбонаддуванням буде знято з виробництва.

Наразі немає впевненості в тому, що покупцям наступної 5 Series (G60) буде запропоновано версію M Performance. Тим часом BMWBLOG має достовірні дані про те, що M550i буде використовувати те ж гібридне обладнання з шістьма рядними модулями, що підключаються, що і нещодавно представлений M760e. Останній оснащений 3,0-літровим двигуном і електродвигуном, що розвивають сумарно 571 кінську силу і 800 Нм крутного моменту. Потужності PHEV-двигуна достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди. Таким чином, потенційний M560e може бути ще швидшим.

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