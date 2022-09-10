Оновлений седан BMW 5 Series позбавлять потужного V8 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оновлений седан BMW 5 Series позбавлять потужного V8

Технології&Авто
503
Представивши седан 7 Series наступного покоління, BMW тепер старанно працює над оновленим 5 Series.
Восьма генерація моделі, дебют якої запланований на початок наступного року, може стати першим після E28, яке не пропонуватиметься з мотором V8, принаймні у версії без приставки M. Західні журналісти стверджують, що M550i xDrive з його 4,4-літровим двигуном з подвійним турбонаддуванням буде знято з виробництва.
Наразі немає впевненості в тому, що покупцям наступної 5 Series (G60) буде запропоновано версію M Performance. Тим часом BMWBLOG має достовірні дані про те, що M550i буде використовувати те ж гібридне обладнання з шістьма рядними модулями, що підключаються, що і нещодавно представлений M760e. Останній оснащений 3,0-літровим двигуном і електродвигуном, що розвивають сумарно 571 кінську силу і 800 Нм крутного моменту. Потужності PHEV-двигуна достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди. Таким чином, потенційний M560e може бути ще швидшим.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.