Оновлений Peugeot 208 «представили» на рендері — Finance.ua

Оновлений Peugeot 208 «представили» на рендері Сьогодні 01:00 — Фондовий ринок

Відомий та популярний Peugeot 208 вже наблизився до того, аби отримати перший рестайлінг в актуальному поколінні.

Представлений на Женевському автосалоні 2019 року, тоді ще новий Peugeot 208 готується до оновлення 2023 року. Друге покоління моделі має отримати рестайлінг у відповідності з останніми дизайнерськими тенденціям бренду.

Іспанське видання Motor.es створило рендер можливого вигляду Peugeot 208, котрий, як вважається, отримає більш спортивний імідж із вужчими фарами, ширшою та зміненою решіткою радіатора. На оновленій моделі також будуть присутні нові логотипи бренду.

Стилісти збережуть ікла денних ходових вогнів, які звисають з фар, хоча вони втратять два з трьох кігтів, які має сьогодні 208, і перемістяться більше до кутів передньої частини. Ззаду навряд чи очікуються великі зміни, хоча на фоні затемненої панелі можливо з’явиться новий світловий підпис.

Рестайлінг також покращить найслабші місця салону, пластикові матеріали та оббивку, а також додасть нові візерунки та кольори на сидіннях.

Французька марка зробить й апгрейд для інформаційно-розважальної системи, а також допоміжного обладнання, включаючи найсучасніші асистенти водіння.

Безсумнівно всі зміни з’являться й на електричній версії e-208.

Важливою новинкою, дебют якої очікується в середині наступної весни, стане лінійка електрифікованих двигунів із технологією 48 В MHEV, що виконує одне із зобов’язань Stellantis.

Марка також відреагує на серйозні проблеми, які спричиняє трициліндровий бензиновий двигун 1.2 PureTech, завдяки своєму масляному зубчастому ременю, елементу, який буде замінено ланцюгом.

Тим часом, основний конкурент Renault також готує оновлення для моделі Clio, яка має з’явитись в той самий час, що й Peugeot 208, аби збільшити конкуренцію на ринку.

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motorcar За матеріалами:

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